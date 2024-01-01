Альтернативи - Cognician
Hone
honehq.com
Підвищуйте кваліфікацію своєї команди. Hone пропонує масштабоване навчання менеджерів, яке поєднує найкращий у своєму класі досвід живого навчання з платформою для зміни поведінки.
Project Management Institute
pmi.org
Ми просуваємо кар’єру, покращуємо організаційний успіх і вдосконалюємо професію управління проектами завдяки нашим всесвітньо визнаним стандартам, сертифікатам, ресурсам, інструментам, академічним дослідженням, публікаціям, курсам професійного розвитку та можливостям спілкування.
SHRM
shrm.org
SHRM, Товариство управління людськими ресурсами, створює кращі робочі місця, де роботодавці та працівники процвітають разом. Будучи голосом усіх речей, пов’язаних із роботою, працівниками та робочим місцем, SHRM є провідним експертом, організатором та лідером думок щодо питань, що впливають на сучас...
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq — це платформа для командного розвитку лідерських якостей для особистого та професійного розвитку ваших співробітників. Ми надаємо привабливу та послідовну систему, доступну за ціною в масштабі, але все ж адаптовану до потреб вашої організації.
SuccessCOACHING
successcoaching.co
Ми допомагаємо командам CSM і клієнтським успіхам, таким же, як ваша, не тільки знати найкращі практики, які сприяють успіху клієнтів, але й як застосовувати їх для вирішення реальних повсякденних проблем, з якими стикаються професіонали з успіху клієнтів, працюючи зі своїми клієнтами. Завдяки навча...