Альтернативи - Cognician

Hone

Hone

honehq.com

Підвищуйте кваліфікацію своєї команди. Hone пропонує масштабоване навчання менеджерів, яке поєднує найкращий у своєму класі досвід живого навчання з платформою для зміни поведінки.

Project Management Institute

Project Management Institute

pmi.org

Ми просуваємо кар’єру, покращуємо організаційний успіх і вдосконалюємо професію управління проектами завдяки нашим всесвітньо визнаним стандартам, сертифікатам, ресурсам, інструментам, академічним дослідженням, публікаціям, курсам професійного розвитку та можливостям спілкування.

SHRM

SHRM

shrm.org

SHRM, Товариство управління людськими ресурсами, створює кращі робочі місця, де роботодавці та працівники процвітають разом. Будучи голосом усіх речей, пов’язаних із роботою, працівниками та робочим місцем, SHRM є провідним експертом, організатором та лідером думок щодо питань, що впливають на сучас...

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

Wildsparq — це платформа для командного розвитку лідерських якостей для особистого та професійного розвитку ваших співробітників. Ми надаємо привабливу та послідовну систему, доступну за ціною в масштабі, але все ж адаптовану до потреб вашої організації.

SuccessCOACHING

SuccessCOACHING

successcoaching.co

Ми допомагаємо командам CSM і клієнтським успіхам, таким же, як ваша, не тільки знати найкращі практики, які сприяють успіху клієнтів, але й як застосовувати їх для вирішення реальних повсякденних проблем, з якими стикаються професіонали з успіху клієнтів, працюючи зі своїми клієнтами. Завдяки навча...

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