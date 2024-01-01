Альтернативи - CoFoundersLab

Instagram

Instagram

instagram.com

Instagram (зазвичай скорочено IG або Insta) — американська соціальна мережа для обміну фотографіями та відео, що належить Facebook, створена Кевіном Сістромом і Майком Крігером і спочатку була запущена на iOS у жовтні 2010 року. Версія для Android була випущена в квітні 2012 року, а потім і інтерфей...

Facebook

Facebook

facebook.com

Facebook (стилізований під facebook) — це американська онлайн-соціальна медіа та служба соціальної мережі, що базується в Менло-Парку, штат Каліфорнія, і є флагманською службою однойменної компанії Facebook, Inc. Її заснував Марк Цукерберг разом зі студентами Гарвардського коледжу та сусідами по кім...

X

X

x.com

X, раніше Twitter — це онлайн-соціальна медіа та служба соціальних мереж, якою керує американська компанія X Corp., наступниця Twitter, Inc. Twitter — це американський сервіс мікроблогів і соціальних мереж, у якому користувачі публікують і взаємодіють із повідомленнями, відомими як «твіти». Зареєст...

Pinterest

Pinterest

pinterest.com

Pinterest — це американська служба обміну зображеннями та соціальних медіа, призначена для збереження та пошуку інформації (зокрема, «ідей») у Всесвітній мережі за допомогою зображень і, у меншому масштабі, анімованих GIF-файлів і відео у формі дощок. Сайт був створений Беном Зільберманном, Полом Ск...

Snapchat

Snapchat

snapchat.com

Snapchat дозволяє легко спілкуватися з друзями, переглядати історії з усього світу та досліджувати новини в Discover. Життя стає веселішим, коли ти живеш миттю! Snapchat — це американська мультимедійна програма та служба обміну миттєвими повідомленнями, розроблена компанією Snap Inc., спочатку Snap...

Reddit

Reddit

reddit.com

Reddit (стилізований логотипом як reddit) — це американська соціальна мережа новин, веб-сайт для рейтингів веб-вмісту та дискусій. Зареєстровані учасники надсилають на сайт такий вміст, як посилання, текстові дописи та зображення, які потім голосують за або проти іншими учасниками. Публікації орган...

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

Tumblr (стилізований під tumblr і вимовляється як «тумблер») — це американський веб-сайт для мікроблогів і соціальних мереж, заснований Девідом Карпом у 2007 році та наразі належить Automattic. Сервіс дозволяє користувачам публікувати мультимедійний та інший контент у короткому блозі. Користувачі мо...

Instapaper

Instapaper

instapaper.com

Instapaper — це служба створення закладок, яка дозволяє зберігати веб-контент, щоб його можна було «прочитати пізніше» на іншому пристрої, такому як електронний рідер, смартфон або планшет. Сервіс був заснований у 2008 році Марко Арментом і має близько 2 мільйонів користувачів станом на кінець 2011 ...

Meetup

Meetup

meetup.com

Знайдіть групи, які проводять події онлайн або особисто, і познайомтеся з людьми у вашій місцевій спільноті, які поділяють ваші інтереси.

SlideShare

SlideShare

slideshare.net

Відкривайте, діліться та показуйте презентації та інфографіку з найбільшою у світі професійною спільнотою обміну вмістом.

Glitch

Glitch

glitch.com

Прості, потужні, безкоштовні інструменти для створення та використання мільйонів програм.

BuzzFeed

BuzzFeed

buzzfeed.com

BuzzFeed містить свіжі новини, важливу журналістику, вікторини, відео, новини про знаменитостей, відео про смачну кухню, рецепти, домашні хаки та всю актуальну новину, якою ви захочете поділитися з друзями. Copyright BuzzFeed, Inc. Усі права захищено.

LiveJournal

LiveJournal

livejournal.com

Твоє життя - найкраща історія! Просто почніть свій блог сьогодні!

Digg

Digg

digg.com

Digg — це домашня сторінка в Інтернеті, яка містить найкращі статті, відео та оригінальний вміст, про який зараз говорять у мережі.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.

Diligent Administrator

Diligent Administrator

diligent.com

Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.

MindSumo

MindSumo

mindsumo.com

MindSumo допомагає компаніям отримувати нові ідеї та знання від понад 400 000 користувачів. Спільнота MindSumo складається з понад 400 000 студентів Millennial і Gen Z в деяких з найкращих університетів світу. Понад 100 із списку Fortune 500 використовували MindSumo, щоб знайти проривні ідеї, отрима...

Social Inviter

Social Inviter

socialinviter.com

Social Inviter дозволяє користувачеві імпортувати контакти, імпортувати друзів, надсилати повідомлення та публікувати вміст у соціальних мережах одним кліком.

SalesHookup

SalesHookup

saleshookup.com

SalesHookup — це платформа, яка економить професіоналам із продажу 10+ годин на місяць на спілкуванні, спрощуючи процес у 3 кроки: 1. Виберіть часовий проміжок 2. Ми підберемо вас до іншого учасника та надішлемо вам вступну інформацію 3. Підключіться до нашого відео платформи та розважайтеся. SalesH...

Groupsite

Groupsite

groupsite.com

Створіть свою спільноту правильно. Груповий сайт дозволяє вашій групі спілкуватися, співпрацювати та працювати в мережі, щоб рухати вашу місію, організацію, справу чи компанію. Групові сайти є модульними, настроюваними, мобільними та привабливими. Групові сайти включають: - Обговорення - спілкуйтеся...

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