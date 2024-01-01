Cofactr

Cofactr

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Вебсайт: cofactr.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Хмарна передзаводська логістика та закупівлі електроніки. Групи інноваційних апаратних засобів використовують Cofactr, щоб масштабувати своє електронне обладнання від BOM до виробництва, замінюючи електронні таблиці та полиці аналітичною інформацією та інфраструктурою на вимогу.

Вебсайт: cofactr.com

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