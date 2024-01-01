Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cofactr» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Хмарна передзаводська логістика та закупівлі електроніки. Групи інноваційних апаратних засобів використовують Cofactr, щоб масштабувати своє електронне обладнання від BOM до виробництва, замінюючи електронні таблиці та полиці аналітичною інформацією та інфраструктурою на вимогу.

Вебсайт: cofactr.com

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