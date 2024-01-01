Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CodiumAI» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Створення значущих тестів для зайнятих розробників Завдяки CodiumAI ви отримуєте нетривіальні тести (і тривіальні теж!), які пропонуються прямо у вашій IDE, тож ви можете розумно кодувати, створювати більше цінностей і залишатися впевненим, коли наполягаєте. Код, як ви це мали на увазі.

Вебсайт: codium.ai

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