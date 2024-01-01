Codio

Codio

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Вебсайт: medicodio.com

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Medicodio Inc є лідером революціонізації індустрії медичного кодування за допомогою нашого найсучаснішого помічника з медичного кодування на основі ШІ CODIO. Наша інноваційна технологія допомагає окремим особам і організаціям підвищити ефективність і дохід, одночасно зменшуючи кількість помилок, відмов у претензіях, час виконання та витрати в робочих процесах медичного кодування. Автоматизуючи робочі процеси та прискорюючи вибір коду, CODIO дозволяє медичним кодувальникам скоротити час виконання кодування та мінімізувати помилки в кодуванні, тим самим підвищуючи точність коду. Наша програмна технологія штучного інтелекту/ML використовує CODIO, який пропонує медичні коди, зчитуючи демографічні дані пацієнтів із систем EHR і приміток/схем лікаря. За допомогою CODIO ми можемо оптимізувати ефективність робочого процесу до 85% і збільшити продуктивність до 45%. Ми пропонуємо широкий спектр функцій, включаючи функцію пошуку коду CPT/ICD, детальні інформаційні панелі, перевірки редагування NCCI, безперебійну інтеграцію API та автоматичне введення плати. CODIO — ідеальне рішення для закладів охорони здоров’я, компаній з управління циклом доходів і медичних програмістів, які прагнуть оптимізувати свої робочі процеси кодування та прискорити платіжні цикли, одночасно зменшуючи аудиторські ризики за допомогою передових технологій і протоколів. Ми запрошуємо вас запланувати демонстрацію з нашою командою, щоб відчути майбутнє медичного кодування з CODIO.

Вебсайт: medicodio.com

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