Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CodiBot» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Розширте можливості свого бізнесу за допомогою CodiBot, сучасного рішення чат-бота зі штучним інтелектом, розробленого для покращення підтримки та взаємодії з клієнтами. Створений спеціально для малих і середніх підприємств (МСП), CodiBot пропонує бездоганну інтеграцію, легке налаштування та ефективну автоматизацію. Покращуйте рівень обслуговування клієнтів, оптимізуйте запити та підвищте рівень задоволеності клієнтів за допомогою CodiBot.

Вебсайт: codibot.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CodiBot». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.