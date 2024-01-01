CodiBot

CodiBot

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: codibot.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CodiBot» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Розширте можливості свого бізнесу за допомогою CodiBot, сучасного рішення чат-бота зі штучним інтелектом, розробленого для покращення підтримки та взаємодії з клієнтами. Створений спеціально для малих і середніх підприємств (МСП), CodiBot пропонує бездоганну інтеграцію, легке налаштування та ефективну автоматизацію. Покращуйте рівень обслуговування клієнтів, оптимізуйте запити та підвищте рівень задоволеності клієнтів за допомогою CodiBot.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: codibot.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CodiBot». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

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