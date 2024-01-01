Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CodeWP» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

CodeWP — це генератор коду AI, створений спеціально для WordPress. Це дозволяє розробникам генерувати фрагменти коду PHP, JavaScript, WooCommerce і WordPress за допомогою підказок природною мовою. CodeWP має на меті покращити робочі процеси розробки WordPress, усунувши виснажливий пошук і метод проб і помилок. Платформа постійно навчається та вдосконалює генерації коду на основі реальних прикладів WordPress.

Вебсайт: codewp.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CodeWP». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.