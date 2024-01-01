CodeWP

CodeWP

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Вебсайт: codewp.ai

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

CodeWP — це генератор коду AI, створений спеціально для WordPress. Це дозволяє розробникам генерувати фрагменти коду PHP, JavaScript, WooCommerce і WordPress за допомогою підказок природною мовою. CodeWP має на меті покращити робочі процеси розробки WordPress, усунувши виснажливий пошук і метод проб і помилок. Платформа постійно навчається та вдосконалює генерації коду на основі реальних прикладів WordPress.

Вебсайт: codewp.ai

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