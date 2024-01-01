Альтернативи - CodeSquire.ai

Moderne

moderne.io

Moderne — це платформа для співпраці розробників для автоматизованого рефакторингу та аналізу коду, яка швидко й точно переносить, підтримує та захищає вихідний код у масовому масштабі. Виправлення коду, оновлення та міграції, які можуть зайняти багато місяців ручної роботи, можна виконати за лічен...