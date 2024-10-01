Альтернативи - CodeSignal
Coursera
coursera.org
Coursera — це всесвітня платформа онлайн-навчання, заснована в 2012 році професорами інформатики Стенфордського університету Ендрю Нґ і Дафною Коллер, яка пропонує масові відкриті онлайн-курси (MOOC), спеціалізації, ступені, професійні курси та курси Mastertrack. Coursera співпрацює з університетам...
Indeed
indeed.com
Indeed – це всесвітня американська пошукова система для списків вакансій, пов’язана з працевлаштуванням, запущена в листопаді 2004 року. Це дочірня компанія японської Recruit Co. Ltd. зі спільними штаб-квартирами в Остіні, штат Техас, і Стемфорді, штат Коннектикут, з додатковими офісами по всьому св...
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, провідна платформа онлайн-навчання, допомагає організаціям підвищити рівень залучення учнів і розвинути навички, необхідні їм сьогодні та завтра. Завдяки понад 16 000 курсів, які викладають реальні експерти з Lynda.com, і понад 50 нових курсів, що додаються щотижня, бібліотека зав...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому середовищі, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий навчальний контент на вимогу через потужний ринок контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам зробити все, що буде далі: чи то наступний ...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank — це платформа навичок розробників, яка допомагає компаніям оцінювати розробників програмного забезпечення на основі кваліфікації. Понад 3000+ клієнтів у всіх галузях, у тому числі 5 із 8 провідних комерційних банків США, покладаються на автоматизовану оцінку навичок HackerRank, щоб оціни...
Skillshare
skillshare.com
Skillshare – це онлайн-спільнота для навчання в Сполучених Штатах, яка надає навчальні відео. Курси не акредитовані та доступні лише за платною підпискою. Курси передусім охоплюють творчу роботу, з меншою кількістю курсів з бізнесу та підприємництва. Більшість курсів зосереджені на взаємодії, з осн...
Codecademy
codecademy.com
Вивчіть технічні навички, необхідні для роботи, яку ви хочете. Як лідери в галузі онлайн-освіти та навчання програмуванню, ми навчили понад 45 мільйонів людей за допомогою перевіреної навчальної програми та інтерактивного навчального середовища. Почніть із HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Data Sc...
DataCamp
datacamp.com
Що таке DataCamp для бізнесу? DataCamp — це платформа для вивчення даних і штучного інтелекту, співпраці за допомогою даних і залучення готових до роботи талантів. DataCamp for Business надає всю вашу організацію життєво важливих даних і навичок штучного інтелекту, незалежно від вашої початкової точ...
Hack The Box
hackthebox.com
Масовий хакерський майданчик. Приєднуйтесь до спільноти хакерів, що динамічно зростає, і виведіть свої навички кібербезпеки на новий рівень завдяки найзахопливішому, гейміфікованому, практичному навчальному досвіду!
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly слідкує за тенденціями та досягненнями в технологіях і фільтрує їх, ділячись ідеями експертів-практиків через навчальну платформу O’Reilly. Тож ви отримуєте відповіді, необхідні для вирішення складних проблем — від рядка коду до вивчення нового інструменту чи технології.
Udacity
udacity.com
Udacity, частина Accenture, є лідером на ринку трансформації талантів, змінюючи життя, бізнес і країни шляхом створення готових до роботи цифрових талантів. Усуньте прогалини в своїх талантах у таких цифрових технологіях, як AI, data science, ML, хмара, кібербезпека тощо. Створюйте готові до роботи ...
Pluralsight
pluralsight.com
Що таке Pluralsight? У міру того як ваша галузь і бізнес-модель розвиваються, вам потрібне рішення для навчання, яке допоможе вам впроваджувати ключові інновації вчасно та в рамках бюджету. За допомогою нашої платформи ви можете оцінити технічні здібності своїх команд, узгодити навчання з ключовими ...
Scrimba
scrimba.com
Scrimba — це платформа наступного покоління для вдосконалення навичок кодерів. Насправді ми повністю переосмислили технологію скрінкасту (ми називаємо це scrims), щоб ви, як учень, могли безпосередньо взаємодіяти з кодом вчителя - як чарівна магія! Таким чином ви отримаєте більше задоволення та швид...
Educative
educative.io
Покращуйте свої навички кодування. Більше ніякого пасивного навчання. Інтерактивне середовище у веб-переглядачі тримає вас залученим і перевіряє ваш прогрес під час роботи.
SkillUp
simplilearn.com
SkillUp Online пропонує освітні ресурси, стратегії та рішення, необхідні для підготовки вашої організації до зростання протягом наступного десятиліття. Ми створюємо повністю персоналізовані хмарні навчальні програми, включаючи планування уроків, вміст, розгортання та аналітику. Наш підхід до змішано...
Treehouse
teamtreehouse.com
Treehouse – це онлайн-школа технологій, яка пропонує курси для початківців та просунутих із веб-дизайну, веб-розробки, мобільної розробки та розробки ігор, які викладає команда досвідчених викладачів. Його курси орієнтовані на початківців, які хочуть навчитися навикам програмування та розпочати кар’...
Metaview
metaview.ai
Зробіть кожне інтерв’ю неймовірним. Розширюючи свої команди, неможливо забезпечити послідовність і високу якість співбесід. Metaview надає унікальні дані та аналітику, а також практичний зворотний зв’язок, щоб допомогти інтерв’юерам удосконалитися. Результатом є щасливіші кандидати, менша упереджен...
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments — це найдосконаліша платформа оцінювання кодування на ринку. Завдяки бібліотеці запитань щодо кодування, що містить понад 22 000 запитань, розподілених на понад 1000 навичок і понад 40 мов програмування, HackerEarth Assessments дає технічним рекрутерам і менеджерам з найму мо...
Mettl
mettl.com
Онлайн-оцінювання стало простіше з Mercer | Інструменти віртуальної оцінки талантів Mettl. Найкраща компанія з дистанційної оцінки, яка проводить картографування організаційних і кадрових талантів, управління та залучення – спробуйте безкоштовну демонстрацію сьогодні!
FutureLearn
futurelearn.com
Приєднуйтесь до мільйонів людей, які навчаються на FutureLearn. Знайдіть онлайн-курси та ступені від провідних університетів чи організацій і почніть навчатися онлайн вже сьогодні.
Breezy HR
breezy.hr
Сучасний, простий продукт для наскрізного найму персоналу, який ви та ваша команда . Breezy спрощує весь процес найму; дає вам більше часу для спілкування з кандидатами завдяки автоматизації ручних завдань, таких як оголошення про вакансії, реклама на дошках вакансій, планування співбесід і подальші...
HireVue
hirevue.com
HireVue — це ваша наскрізна платформа для найму персоналу з програмним забезпеченням для відеоінтерв’ю, оцінюванням, текстовими інструментами найму та розмовними чат-ботами зі штучним інтелектом. Створіть швидший, справедливіший і зручніший процес найму за допомогою HireVue. Наше програмне забезпече...
CoderPad
coderpad.io
Ви коли-небудь були на співбесіді, яка була незручною через те, що кандидат постійно застрягав? Це відбувається постійно: програмісту дають задачу на співбесіді та годину, щоб вирішити її по телефону в текстовому редакторі або на дошці. Вони розбираються в цьому і пишуть цілком розумне рішення. Є л...
iMocha
imocha.io
iMocha надає цілісну платформу та рішення для організацій для реалізації стратегії «Навички першочергово» через запатентовану платформу оцінки навичок і аналізу навичок наступного покоління на базі штучного інтелекту — для залучення талантів (FTE і контингент), а також для внутрішнього розвитку та у...
Dataquest
dataquest.io
Підвищуйте навички своєї команди за допомогою практичних даних і курсів ШІ. Dataquest тут, щоб допомогти вашій команді досягти своїх цілей у 10 разів швидше. Наша навчальна платформа призначена для практичного вивчення даних і ШІ за допомогою вправ і проектів, а не довгих відеолекцій. Він розроблени...
Skillsoft
skillsoft.com
Про Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) забезпечує трансформаційний досвід навчання, який спонукає організації та людей рости разом. Компанія співпрацює з корпоративними організаціями та обслуговує глобальну спільноту учнів, щоб підготувати сьогоднішніх працівників до економіки завтрашнього дня. Завдяк...
CodinGame
codingame.com
CodinGame — це навчальна платформа для програмістів, де ви можете грати з найактуальнішими темами програмування. Вирішуйте ігри, кодуйте ботів зі штучним інтелектом, вчіться у своїх однолітків, розважайтеся.
Frontend Masters
frontendmasters.com
Frontend Masters — це найкраща онлайн-платформа для веб-розробників, яка дозволяє вдосконалювати та розширювати свої навички. Платформа надає повну навчальну програму, яка охоплює теми для початківців і для просунутих, стратегічно розроблену, щоб озброїти учнів навичками, необхідними для переходу до...
Codility
codility.com
Codility є партнером №1 для глобальних підприємств, які використовують оцінювання на основі навичок для створення сильних команд інженерів. Наша платформа технічної оцінки та проведення співбесід допоможе вам прийняти рішення про наймання на основі доказів, зменшити упередженість, заощадити час інже...
KodeKloud
kodekloud.com
СТАНЬТЕ ЕКСПЕРТОМ DEVOPS ЗА ДОПОМОГОЮ НАШОЇ ПЛАТФОРМИ НАВЧАННЯ В ДІЇ. KodeKloud вірить у підхід навчання на практиці. Ми віримо, що такий підхід до навчання дозволяє нашим студентам максимально розкрити свій потенціал, що допоможе вам побудувати успішну кар’єру DevOps.