Альтернативи - CodeSignal

Coursera

Coursera

coursera.org

Coursera — це всесвітня платформа онлайн-навчання, заснована в 2012 році професорами інформатики Стенфордського університету Ендрю Нґ і Дафною Коллер, яка пропонує масові відкриті онлайн-курси (MOOC), спеціалізації, ступені, професійні курси та курси Mastertrack. Coursera співпрацює з університетам...

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed – це всесвітня американська пошукова система для списків вакансій, пов’язана з працевлаштуванням, запущена в листопаді 2004 року. Це дочірня компанія японської Recruit Co. Ltd. зі спільними штаб-квартирами в Остіні, штат Техас, і Стемфорді, штат Коннектикут, з додатковими офісами по всьому св...

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learning, провідна платформа онлайн-навчання, допомагає організаціям підвищити рівень залучення учнів і розвинути навички, необхідні їм сьогодні та завтра. Завдяки понад 16 000 курсів, які викладають реальні експерти з Lynda.com, і понад 50 нових курсів, що додаються щотижня, бібліотека зав...

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому середовищі, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий навчальний контент на вимогу через потужний ринок контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам зробити все, що буде далі: чи то наступний ...

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank — це платформа навичок розробників, яка допомагає компаніям оцінювати розробників програмного забезпечення на основі кваліфікації. Понад 3000+ клієнтів у всіх галузях, у тому числі 5 із 8 провідних комерційних банків США, покладаються на автоматизовану оцінку навичок HackerRank, щоб оціни...

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshare – це онлайн-спільнота для навчання в Сполучених Штатах, яка надає навчальні відео. Курси не акредитовані та доступні лише за платною підпискою. Курси передусім охоплюють творчу роботу, з меншою кількістю курсів з бізнесу та підприємництва. Більшість курсів зосереджені на взаємодії, з осн...

Codecademy

Codecademy

codecademy.com

Вивчіть технічні навички, необхідні для роботи, яку ви хочете. Як лідери в галузі онлайн-освіти та навчання програмуванню, ми навчили понад 45 мільйонів людей за допомогою перевіреної навчальної програми та інтерактивного навчального середовища. Почніть із HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Data Sc...

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

Що таке DataCamp для бізнесу? DataCamp — це платформа для вивчення даних і штучного інтелекту, співпраці за допомогою даних і залучення готових до роботи талантів. DataCamp for Business надає всю вашу організацію життєво важливих даних і навичок штучного інтелекту, незалежно від вашої початкової точ...

Hack The Box

Hack The Box

hackthebox.com

Масовий хакерський майданчик. Приєднуйтесь до спільноти хакерів, що динамічно зростає, і виведіть свої навички кібербезпеки на новий рівень завдяки найзахопливішому, гейміфікованому, практичному навчальному досвіду!

O'Reilly Learning

O'Reilly Learning

oreilly.com

O’Reilly слідкує за тенденціями та досягненнями в технологіях і фільтрує їх, ділячись ідеями експертів-практиків через навчальну платформу O’Reilly. Тож ви отримуєте відповіді, необхідні для вирішення складних проблем — від рядка коду до вивчення нового інструменту чи технології.

Udacity

Udacity

udacity.com

Udacity, частина Accenture, є лідером на ринку трансформації талантів, змінюючи життя, бізнес і країни шляхом створення готових до роботи цифрових талантів. Усуньте прогалини в своїх талантах у таких цифрових технологіях, як AI, data science, ML, хмара, кібербезпека тощо. Створюйте готові до роботи ...

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Що таке Pluralsight? У міру того як ваша галузь і бізнес-модель розвиваються, вам потрібне рішення для навчання, яке допоможе вам впроваджувати ключові інновації вчасно та в рамках бюджету. За допомогою нашої платформи ви можете оцінити технічні здібності своїх команд, узгодити навчання з ключовими ...

Scrimba

Scrimba

scrimba.com

Scrimba — це платформа наступного покоління для вдосконалення навичок кодерів. Насправді ми повністю переосмислили технологію скрінкасту (ми називаємо це scrims), щоб ви, як учень, могли безпосередньо взаємодіяти з кодом вчителя - як чарівна магія! Таким чином ви отримаєте більше задоволення та швид...

Educative

Educative

educative.io

Покращуйте свої навички кодування. Більше ніякого пасивного навчання. Інтерактивне середовище у веб-переглядачі тримає вас залученим і перевіряє ваш прогрес під час роботи.

SkillUp

SkillUp

simplilearn.com

SkillUp Online пропонує освітні ресурси, стратегії та рішення, необхідні для підготовки вашої організації до зростання протягом наступного десятиліття. Ми створюємо повністю персоналізовані хмарні навчальні програми, включаючи планування уроків, вміст, розгортання та аналітику. Наш підхід до змішано...

Treehouse

Treehouse

teamtreehouse.com

Treehouse – це онлайн-школа технологій, яка пропонує курси для початківців та просунутих із веб-дизайну, веб-розробки, мобільної розробки та розробки ігор, які викладає команда досвідчених викладачів. Його курси орієнтовані на початківців, які хочуть навчитися навикам програмування та розпочати кар’...

Metaview

Metaview

metaview.ai

Зробіть кожне інтерв’ю неймовірним. Розширюючи свої команди, неможливо забезпечити послідовність і високу якість співбесід. Metaview надає унікальні дані та аналітику, а також практичний зворотний зв’язок, щоб допомогти інтерв’юерам удосконалитися. Результатом є щасливіші кандидати, менша упереджен...

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth Assessments — це найдосконаліша платформа оцінювання кодування на ринку. Завдяки бібліотеці запитань щодо кодування, що містить понад 22 000 запитань, розподілених на понад 1000 навичок і понад 40 мов програмування, HackerEarth Assessments дає технічним рекрутерам і менеджерам з найму мо...

Mettl

Mettl

mettl.com

Онлайн-оцінювання стало простіше з Mercer | Інструменти віртуальної оцінки талантів Mettl. Найкраща компанія з дистанційної оцінки, яка проводить картографування організаційних і кадрових талантів, управління та залучення – спробуйте безкоштовну демонстрацію сьогодні!

FutureLearn

FutureLearn

futurelearn.com

Приєднуйтесь до мільйонів людей, які навчаються на FutureLearn. Знайдіть онлайн-курси та ступені від провідних університетів чи організацій і почніть навчатися онлайн вже сьогодні.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Сучасний, простий продукт для наскрізного найму персоналу, який ви та ваша команда . Breezy спрощує весь процес найму; дає вам більше часу для спілкування з кандидатами завдяки автоматизації ручних завдань, таких як оголошення про вакансії, реклама на дошках вакансій, планування співбесід і подальші...

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue — це ваша наскрізна платформа для найму персоналу з програмним забезпеченням для відеоінтерв’ю, оцінюванням, текстовими інструментами найму та розмовними чат-ботами зі штучним інтелектом. Створіть швидший, справедливіший і зручніший процес найму за допомогою HireVue. Наше програмне забезпече...

CoderPad

CoderPad

coderpad.io

Ви коли-небудь були на співбесіді, яка була незручною через те, що кандидат постійно застрягав? Це відбувається постійно: програмісту дають задачу на співбесіді та годину, щоб вирішити її по телефону в текстовому редакторі або на дошці. Вони розбираються в цьому і пишуть цілком розумне рішення. Є л...

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha надає цілісну платформу та рішення для організацій для реалізації стратегії «Навички першочергово» через запатентовану платформу оцінки навичок і аналізу навичок наступного покоління на базі штучного інтелекту — для залучення талантів (FTE і контингент), а також для внутрішнього розвитку та у...

Dataquest

Dataquest

dataquest.io

Підвищуйте навички своєї команди за допомогою практичних даних і курсів ШІ. Dataquest тут, щоб допомогти вашій команді досягти своїх цілей у 10 разів швидше. Наша навчальна платформа призначена для практичного вивчення даних і ШІ за допомогою вправ і проектів, а не довгих відеолекцій. Він розроблени...

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Про Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) забезпечує трансформаційний досвід навчання, який спонукає організації та людей рости разом. Компанія співпрацює з корпоративними організаціями та обслуговує глобальну спільноту учнів, щоб підготувати сьогоднішніх працівників до економіки завтрашнього дня. Завдяк...

CodinGame

CodinGame

codingame.com

CodinGame — це навчальна платформа для програмістів, де ви можете грати з найактуальнішими темами програмування. Вирішуйте ігри, кодуйте ботів зі штучним інтелектом, вчіться у своїх однолітків, розважайтеся.

Frontend Masters

Frontend Masters

frontendmasters.com

Frontend Masters — це найкраща онлайн-платформа для веб-розробників, яка дозволяє вдосконалювати та розширювати свої навички. Платформа надає повну навчальну програму, яка охоплює теми для початківців і для просунутих, стратегічно розроблену, щоб озброїти учнів навичками, необхідними для переходу до...

Codility

Codility

codility.com

Codility є партнером №1 для глобальних підприємств, які використовують оцінювання на основі навичок для створення сильних команд інженерів. Наша платформа технічної оцінки та проведення співбесід допоможе вам прийняти рішення про наймання на основі доказів, зменшити упередженість, заощадити час інже...

KodeKloud

KodeKloud

kodekloud.com

СТАНЬТЕ ЕКСПЕРТОМ DEVOPS ЗА ДОПОМОГОЮ НАШОЇ ПЛАТФОРМИ НАВЧАННЯ В ДІЇ. KodeKloud вірить у підхід навчання на практиці. Ми віримо, що такий підхід до навчання дозволяє нашим студентам максимально розкрити свій потенціал, що допоможе вам побудувати успішну кар’єру DevOps.

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