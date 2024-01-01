Альтернативи - CodePal
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: оптимізація мовних моделей для діалогу. Ми навчили модель під назвою ChatGPT, яка взаємодіє за допомогою розмови. Формат діалогу дає змогу ChatGPT відповідати на додаткові запитання, визнавати свої помилки, оскаржувати неправильні положення та відхиляти невідповідні запити. ChatGPT — це ана...
Google Gemini
gemini.google.com
Ви можете використовувати Bard для просування своїх ідей. З невеликою допомогою Bard ви можете робити такі речі, як: - Обдумайте ідеї, розробіть план або знайдіть різні способи виконання завдань - Отримайте швидкий, легкий для розуміння короткий виклад більш складних тем - Створюйте перші чернетки ...
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писа...
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — це LLM для кодування, розроблений, щоб змінити спосіб створення програмного забезпечення. Створюючи BLACKBOX.AI, наша мета полягає в тому, щоб: Прискорення темпів інновацій у компаніях, дозволяючи інженерам у 10 разів швидше створювати та випускати продукти Прискорити зростання кільк...
Build AI
buildai.space
Вбудуйте ШІ у свій бізнес. За хвилини. Створюйте власні веб-програми на основі штучного інтелекту, адаптовані до вашого бізнесу. Технічні навички не потрібні.
Krater AI
krater.ai
Виведіть свої підприємства на новий рівень за допомогою Krater AI. Наша універсальна програма SuperApp розкриває потужність технології штучного інтелекту, уможливлюючи все: від створення вмісту до можливостей перетворення тексту в мовлення. З Krater ви отримаєте доступ до безмежних можливостей і спр...
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor. Почніть кодувати розумніше сьогодні за допомогою найкращого інструменту пояснення. на основі штучного інтелекту для оптимізації, рефакторингу та перегляду коду!
Autocode
autocode.com
Сповіщення про нових користувачів. Сповіщення про покупки. Планові роботи. Боти спільноти. SQL запити. Внутрішня оснастка. Створюйте все, що завгодно, за допомогою JavaScript і API.
AIWRITER
aiwriter.fi
Хочете заробити гроші за допомогою Chat GPT? Не дивіться далі, ніж AI Writer – найкращий інструмент для створення високоякісного, цікавого вмісту за лічені секунди. Завдяки нашим передовим алгоритмам штучного інтелекту та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу ви можете з легкістю створювати дописи в бл...
Refraction
refraction.dev
Рефакторинг коду, створення документації, створення модульних тестів тощо. Просто вставте блок коду, виберіть свою мову чи фреймворк, а потім натисніть «Створити», щоб побачити магію.
Sourcegraph
sourcegraph.com
Зрозумійте, виправте та автоматизуйте свою кодову базу за допомогою платформи аналізу коду Sourcegraph.
AI2sql
ai2sql.io
За допомогою AI2sql інженери та неінженери можуть легко писати ефективні запити SQL без помилок, не знаючи SQL.
AskCodi
askcodi.com
Помічник кодування ШІ. Парний програматор для потреб розробника.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine — це помічник кодування штучного інтелекту, який прискорює та спрощує розробку програмного забезпечення, зберігаючи ваш код конфіденційним, безпечним і сумісним. Підвищте швидкість розробки, якість коду та задоволення розробників шляхом автоматизації робочого процесу кодування — і швидше ви...
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування ком...
Codeium
codeium.com
Codeium — це сучасна надпотужність кодування, набір інструментів для прискорення коду, створений на основі передової технології ШІ. Завдяки легкій інтеграції в редактори ви можете зосередитися на тому, щоб бути найкращим розробником програмного забезпечення, а не найкращою мавпою з кодом.
WPCode
wpcode.com
Автоматизуйте свій сайт і програми WordPress. Створюйте розширену автоматизацію за лічені хвилини, підключаючись до ваших улюблених плагінів, інших сайтів WordPress і програм, що не належать до WordPress. Це і легко, і потужно!
Refact.ai
refact.ai
Refact — це помічник кодування штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом із надзвичайно швидким завершенням коду, потужними інструментами вдосконалення коду та чатом. Тонко налаштований AI Coding Assistant, який підвищує продуктивність команди розробників на 45%.
Programming Helper
programming-helper.com
Більше, ніж просто генератор коду. Інструмент, який допоможе вам вирішити широкий спектр завдань. Все в одному місці.
Moderne
moderne.io
Moderne — це платформа для співпраці розробників для автоматизованого рефакторингу та аналізу коду, яка швидко й точно переносить, підтримує та захищає вихідний код у масовому масштабі. Виправлення коду, оновлення та міграції, які можуть зайняти багато місяців ручної роботи, можна виконати за лічен...
mutable.ai
mutable.ai
Mutable.ai з радістю представляє Auto Wiki v2, наша технологія перетворює вашу кодову базу на статті у стилі Вікіпедії. Тепер із діаграмами коду та можливістю використання штучного інтелекту для перегляду вашої вікі це наш улюблений спосіб дізнатися про нові кодові бази та підтримувати актуальну док...
CodeSquire.ai
codesquire.ai
Помічник із написання коду штучного інтелекту для науковців, інженерів і аналітиків. Отримуйте доповнення коду та пропозиції під час введення. * Пише код, адаптований до вашого стилю коду та випадків використання * Пише складні функції, вказуючи кілька кроків * Пояснює код *Перекладає мову в запити...
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate, найшвидший спосіб написання коду без помилок. CodeMate — це інструмент на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти розробникам кодувати в 10 разів швидше шляхом автоматичного виправлення помилок, не виходячи з середовища. Це як пара програмістів, які завжди готові допомогти ва...
Bito
bito.ai
Bito створює доступні та точні інструменти ШІ, яким довіряють розробники з усього світу. Розроблений, щоб допомогти розробникам програмного забезпечення надсилати швидший і кращий код, Bito пропонує низку інструментів, зокрема: агентів перевірки коду AI, чат AI у вашій IDE або CLI, завершення коду ...
Pareto
pareto.io
Pareto — це платформа штучного інтелекту рідного покоління. Ми з гордістю обслуговуємо понад 500 000 користувачів у понад 107 країнах світу, включаючи понад 400 платоспроможних середніх і великих підприємств. Наш інноваційний прорив стався з появою Тесс, першого у світі помічника з маркетингу штучн...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого нала...
iSenseHUB
isensehub.ai
Зустрічайте iSenseHUB: найкращу платформу на базі штучного інтелекту, розроблену для революції у способах створення, проектування та оптимізації. Оснащений понад 65 передовими інструментами штучного інтелекту, наша місія полягає в тому, щоб дати можливість окремим особам і компаніям оптимізувати сво...