CodeNOW

CodeNOW

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Вебсайт: codenow.com

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CodeNOW — це готова до використання платформа, яка допомагає оптимізувати розробку програмного забезпечення в різних хмарних середовищах. Забезпечуючи згуртоване поєднання попередньо налаштованих інструментів з відкритим кодом, CodeNOW керує всіма аспектами процесу розробки програмного забезпечення. Це дозволяє вашим командам розробників зосередитися на створенні функціональних компонентів для вашого бізнесу, замість того, щоб витрачати час на керування та автоматизацію хмарних інфраструктур. CodeNOW надає надійні попередньо встановлені ролі та дозволи, які допомагають керувати вашими командами розробників, які можуть бути локальними або віддаленими. У вас є свобода розгортати на публічних хмарних платформах або на власних внутрішніх серверах за допомогою таких платформ, як VMWare Tanzu або Azure Stack Hub. CodeNOW особливо підходить для програмного забезпечення, побудованого на мікросервісах або архітектурах, керованих подіями. Ці архітектури дозволяють незалежним командам швидко ітерувати та приносити користь вашому бізнесу. Ви можете використовувати потужність Kubernetes без необхідності керувати його складнощами. CodeNOW піклується про хмарну автоматизацію, а ваші розробники зосереджені на кодуванні. Наша команда експертів допоможе вам оновити кластери Kubernetes відповідно до потреб вашого бізнесу. По суті, CodeNOW дозволяє вам впевнено та ефективно масштабувати розробку програмного забезпечення!
Категорії:
Software Development
Програмне забезпечення Cloud Platform as a Service (PaaS).

Вебсайт: codenow.com

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