CodeCrafters

CodeCrafters

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Вебсайт: codecrafters.io

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Практика написання складного програмного забезпечення. Відтворіть Redis, Git, SQLite — своїми руками. Здобудьте впевненість на рівні експерта, вживаючи заходів і глибоко занурюючись, навчаючись у найкращих у світі.

Вебсайт: codecrafters.io

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