Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CodeCrafters» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Практика написання складного програмного забезпечення. Відтворіть Redis, Git, SQLite — своїми руками. Здобудьте впевненість на рівні експерта, вживаючи заходів і глибоко занурюючись, навчаючись у найкращих у світі.

Вебсайт: codecrafters.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CodeCrafters». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.