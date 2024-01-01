Codeamigo — це інтерактивний навчальний інструмент із кодування, який використовує ШІ, щоб допомогти користувачам навчитися кодувати. Інструмент розроблений, щоб допомогти поточним і майбутнім розробникам скористатися перевагами доступних їм інструментів. На веб-сайті представлені невеликі навчальні посібники, спрямовані на навчання основам програмування. Як підкреслює веб-сайт, майже 50% коду написано ШІ, тому вкрай важливо навчитися кодувати за допомогою ШІ. Посібники представлені в простому форматі з можливістю переходу вперед або назад між уроками. Codeamigo виглядає привабливо та легко у використанні для початківців, які хочуть почати вчитися кодувати. Інструмент пропонує середовище пісочниці на основі HTML, Codesandbox, де користувачі можуть спробувати те, що вони дізналися. Редактор коду структурований, і користувачі можуть миттєво побачити свій код у дії, коли вони його вводять. Codeamigo не надає автоматизованого зворотного зв’язку чи системи підрахунку балів, тому користувач повинен визначити свій прогрес. Веб-сайт має сучасний дизайн і виглядає добре організованим. Інтерфейс дозволяє користувачам легко переміщатися між розділами та уроками. Загалом, Codeamigo є доступним інструментом для тих, хто хоче навчитися кодувати за допомогою ШІ. Він пропонує прості та невеликі уроки для початку, а середовище пісочниці на основі HTML, Codesandbox, забезпечує практичний підхід до роботи з прикладами.

Вебсайт: codeamigo.dev

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