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Codeamigo — це інтерактивний навчальний інструмент із кодування, який використовує ШІ, щоб допомогти користувачам навчитися кодувати. Інструмент розроблений, щоб допомогти поточним і майбутнім розробникам скористатися перевагами доступних їм інструментів.
На веб-сайті представлені невеликі навчальні посібники, спрямовані на навчання основам програмування. Як підкреслює веб-сайт, майже 50% коду написано ШІ, тому вкрай важливо навчитися кодувати за допомогою ШІ.
Посібники представлені в простому форматі з можливістю переходу вперед або назад між уроками. Codeamigo виглядає привабливо та легко у використанні для початківців, які хочуть почати вчитися кодувати.
Інструмент пропонує середовище пісочниці на основі HTML, Codesandbox, де користувачі можуть спробувати те, що вони дізналися. Редактор коду структурований, і користувачі можуть миттєво побачити свій код у дії, коли вони його вводять.
Codeamigo не надає автоматизованого зворотного зв’язку чи системи підрахунку балів, тому користувач повинен визначити свій прогрес. Веб-сайт має сучасний дизайн і виглядає добре організованим.
Інтерфейс дозволяє користувачам легко переміщатися між розділами та уроками. Загалом, Codeamigo є доступним інструментом для тих, хто хоче навчитися кодувати за допомогою ШІ.
Він пропонує прості та невеликі уроки для початку, а середовище пісочниці на основі HTML, Codesandbox, забезпечує практичний підхід до роботи з прикладами.
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