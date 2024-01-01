Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cococart» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Найпростіший спосіб вести свій бізнес. Керуйте своїми замовленнями, платежами, маркетингом тощо — в одному місці. Cococart — це найпростіший спосіб для будь-кого продати що-небудь онлайн. Продавці можуть створити магазин без коду, дизайну та завантаження програм. 200 мільйонів компаній у всьому світі все ще використовують WhatsApp або телефон для прийому замовлень, але з Cococart вони можуть створити веб-сайт без необхідності навчання.

Вебсайт: cococart.co

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