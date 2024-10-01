Альтернативи - CoachHub
Lattice
lattice.com
Lattice — це платформа управління персоналом, яка об’єднує всі інструменти, робочі процеси та інформацію, щоб допомогти організаціям розвивати зацікавлених і високоефективних співробітників у рамках переможної культури. Поєднуючи безперервне управління продуктивністю, опитування щодо залученості спі...
Schoox
schoox.com
Schoox — це програмне забезпечення для навчання на робочому місці, орієнтоване на людей. Люди не гвинтики, і Schoox розроблено для того, як люди насправді навчаються. Ми підтримуємо зацікавленість учнів, дозволяючи вам надавати більше видів контенту, де б вони не були, від першої лінії до корпоратив...
Leapsome
leapsome.com
Керівники та команди відділу кадрів у перспективних компаніях (зокрема Spotify, monday.com і Unity) використовують платформу Leapsome, щоб замкнути цикл між управлінням продуктивністю, залученням працівників і навчанням. Як платформа для сприяння людям, Leapsome поєднує інструменти для управління ці...
BetterUp
betterup.com
Стимулюйте результати талантів, щоб трансформувати результати бізнесу. Обмінюйте невизначеність на впевненість за допомогою єдиної платформи, яка поєднує коучинг, науку та досвід на основі штучного інтелекту, щоб створити гнучкість, стійкість і адаптивність, необхідні вашій організації, щоб витрима...
Valence
valence.co
Valence — це єдина платформа для командної роботи для менеджерів, яка прискорює здоров’я команди, підключення та продуктивність, необхідні для сучасного робочого місця. Valence надає кожному менеджеру інструменти та інформацію, необхідні для розуміння стану здоров’я своєї команди в режимі реального ...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — це багатонаціональна компанія зі спільними штаб-квартирами у Фремінгемі, Массачусетс і Дублін, яка надає хмарні (програмне забезпечення як послуга) програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM). Його рішення для соціального визнання розроблені для того, щоб співробітник...
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor — це платформа наставництва, яка об’єднує засновників, маркетологів, спеціалістів із розвитку та професіоналів із продуктів із досвідченими наставниками з різних галузей. За фіксовану місячну плату користувачі можуть отримати доступ до необмеженої кількості індивідуальних сеансів, причо...
Culture Amp
cultureamp.com
Як світовий лідер платформи для досвіду співробітників, Culture Amp революціонізує те, як понад 25 мільйонів співробітників у 6500 компаніях створюють кращий світ праці. Проста у користуванні комплексна платформа Culture Amp дає змогу компаніям будь-якого розміру та галузей трансформувати взаємодію ...
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor пропонує організаціям і корпораціям доступ до фірмової настроюваної онлайн-програми наставництва. Наша передова та продумана технологія наставництва поєднується з персоналізованим управлінням проектами, консультаціями та підтримкою для створення успішного рішення для наставництва.
Torch
torch.io
Torch — це платформа розвитку людей, яка розкриває потенціал людей, команд і організацій. За допомогою Torch ви можете запропонувати інклюзивні, інтегровані та ефективні програми навчання та наставництва, які сприятимуть успіху ваших людей і вашої організації. Провідні бренди використовують Torch, щ...
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach — це цифрова коучингова платформа, розроблена для професіоналів у сфері послуг, таких як тренери, консультанти, терапевти та тренери. З Simply.Coach ви можете: 1. Оцифрувати свої операції Заощадити до 30% часу, витраченого на адміністративну роботу! 2. Покращуйте клієнтський досвід: зав...
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50's 360 Feedback підтримує кар'єрний ріст у реальному часі. Підтримуйте нескінченний кар'єрний ріст своїх співробітників у своїй організації. 360 Feedback дозволяє співробітникам, керівникам, наставникам і тренерам запитувати, отримувати та надавати відгуки один одному. Підтримуйте самоокупний ...
Qooper
qooper.io
Програмне забезпечення Qooper Mentoring & Learning допомагає компаніям проводити масштабні програми наставництва та навчання за допомогою шаблонів дизайну програм наставництва, рішень для підбору, відстеження, навчання, керівництва, звітності з надійною інтеграцією. Обслуговуючи таких клієнтів із на...
Draup
draup.com
Draup — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена як для керівників відділу кадрів, так і для керівників продажів. Він пропонує глибоке розуміння та дані для підтримки планування робочої сили, найму талантів і розвитку навичок для керівників відділу кадрів. Завдяки даним про таланти в р...
Kahuna
joinkahuna.com
Продавайте підписки на свій досвід за допомогою ШІ. Розширте свою здатність надавати поради за допомогою спеціального штучного інтелекту, який базується на вашій унікальній базі знань.
Edform
edform.com
Інтелектуальна платформа для кар’єри та залучення роботодавців, яка допомагає роботодавцям знаходити та виховувати талановитих студентів і випускників.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic надає інструменти управління людьми та ефективністю для компаній, що розвиваються. Наша запатентована технологія поєднує сигнали залученості та вигоряння в одну оцінку StayFactor™. У поєднанні з нашим графіком аналізу організаційної мережі (ONA) ви маєте все, що вам потрібно, щоб розвива...
Progression
progression.co
Визначайте та вимірювайте кар’єрний ріст у вашій організації за допомогою Progression — платформи номер один для розвитку кар’єри. З Progression ви можете: - створювати та візуалізувати кар'єрні рамки за години, а не місяці, за допомогою шаблонів і штучного інтелекту - створювати прості звички, які ...
Mentornity
mentornity.com
Mentornity — це ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ НАСТАВНИЦТВА для створення та керування ЕФЕКТИВНИМИ програмами наставництва. Mentornity — це настроюване рішення, готове для наставництва ПРАЦІВНИКІВ, наставництва СПІЛЬНОТИ, зворотного наставництва, наставництва мережі випускників і наставництва ПІДПРИЄМЦІ...
Bravely
workbravely.com
Bravely — це навчальне рішення наступного покоління, яке централізує групові тренінги, індивідуальні коучинги на вимогу та цифрове мікронавчання на одній платформі, яка надає співробітникам навички, необхідні їм для індивідуальної трансформації та процвітання на роботі. Доступ до мережі перевірених ...
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching розкриває необмежений потенціал у ваших співробітниках за допомогою коучингу в масштабі всього підприємства. EZRA є одним із найбільших постачальників коучингів у всьому світі. Вони навчають тисячі співробітників таких корпоративних брендів, як Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestle, Vo...
secure
mentoringcomplete.com
Mentoring Complete об’єднує три десятиліття наставницького досвіду. Крім того, платформа пропонує універсальність у створенні програм наставництва, які відповідають потребам організацій. Він пропонує точне зіставлення, яке автоматично створює до 90% сумісних збігів, щоб стосунки тривали довго. Крім ...
Mesh AI
mesh.ai
Mesh — це платформа для управління продуктивністю, яка дозволяє співробітникам легко досягати цілей і отримувати своєчасний зворотний зв’язок, особливо у віддалених командах. Це схоже на Facebook, і замість того, щоб заповнювати нудні HR-форми, співробітники лайкають і коментують прогрес один одного...
Mentessa
mentessa.com
Ви шукаєте рішення, щоб інтегрувати нових співробітників, щоб об’єднати їх, а також покращити добробут і продуктивність – даючи кожному можливість для успішної кар’єри? Mentessa — це платформа для спільного навчання, яка допомагає співробітникам навчатися та працювати разом — на основі навичок. Це п...
Leadr
leadr.com
Leadr — це цифровий робочий простір, який допомагає організаціям створювати ефективних лідерів, які створюють здорові команди, що сприяє підвищенню результатів. Leadr надає менеджерам інструменти, необхідні для формування здорових лідерських звичок, забезпечуючи платформу для зустрічей 1:1 і командн...
Klaar
klaarhq.com
Керівники персоналу та відділи кадрів понад 150 організацій у всьому світі довіряють і люблять Klaar як їхню систему дій на основі штучного інтелекту, яка поєднує в собі безперервне управління ефективністю, планування й готовність наступників, наставництво та опитування щодо залучення працівників. З...
TaskHuman
taskhuman.com
Платформа TaskHuman підтримує співробітників, коли вони ростуть і адаптуються в унікальних сферах життя людини як особисто, так і професійно. Ми дотримуємося цілісного підходу до професійної досконалості, задовольняючи потреби всіх співробітників за допомогою коучингів з питань добробуту, розвитку л...
Insala
insala.com
Розширюйте можливості учасників і досягайте вимірних результатів за допомогою комплексного рішення Insala для наставництва. Отримайте підтримку там, де вона вам потрібна - наші рішення складаються з програмного забезпечення для консультацій, навчання та наставництва. Ми маємо понад 25 років досвіду ...
PushFar
pushfar.com
Провідну у світі платформу наставництва, додаток і програмне забезпечення для наставництва PushFar можна застосовувати для будь-яких цілей наставництва, від традиційного наставництва до зворотного наставництва та програм групового наставництва. Якими б не були ваші цілі наставництва, дозвольте нам п...
Mentorink
mentorink.com
Mentorink — це «удостоєне нагород» програмне забезпечення для наставництва, яке дозволяє компаніям розумно, ефективно та результативно проводити інтелектуальну наставницьку діяльність у великих масштабах.