CNN Türk

CNN Türk

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: cnnturk.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CNN Türk» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Cable News Network Türk (known as CNN Türk) is a Turkish pay television news channel, launched on 11 October 1999 as the local affiliate of American channel CNN. It broadcasts exclusively for Turkey and it is owned by Demirören Group. Its headquarters are in Istanbul.

Вебсайт: cnnturk.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CNN Türk». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

CNN

CNN

edition.cnn.com

CNN Indonesia

CNN Indonesia

cnnindonesia.com

The Weather Channel

The Weather Channel

weather.com

Fox News

Fox News

foxnews.com

Cartoon Network

Cartoon Network

cartoonnetwork.com

Food Network

Food Network

foodnetwork.com

QVC

QVC

qvc.com

CNN International

CNN International

edition.cnn.com

Adult Swim

Adult Swim

adultswim.com

STARZ

STARZ

starz.com

YouTube TV

YouTube TV

youtube.com

ESPN

ESPN

espn.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності