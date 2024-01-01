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Cable News Network International or CNN International (CNNi, simply branded on-air as CNN) is an international television channel and website, owned by CNN Worldwide. CNN International carries news-related programming worldwide; it cooperates with sister network CNN's national and international news bureaus.

Вебсайт: edition.cnn.com

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