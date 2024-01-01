CMO Council

CMO Council

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Вебсайт: cmocouncil.org

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Отримуйте висвітлення ринкових новин та офіційні оновлення від Ради CMO. Заснована в 2001 році, CMO Council є головною спільною мережею для керівників вищої ланки маркетингу, яка займається обміном знаннями високого рівня, лідерством думок і розбудовою особистих стосунків між вищими керівниками корпоративного маркетингу по всьому світу.

Вебсайт: cmocouncil.org

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