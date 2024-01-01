Альтернативи - cmBuilder.io

AutoCAD Web

autodesk.com

AutoCAD. Де завгодно. Отримайте швидкий і будь-коли доступ до креслень САПР за допомогою веб-програми AutoCAD. AutoCAD — це комерційне програмне забезпечення для автоматизованого проектування та креслення. Розроблений і проданий компанією Autodesk, AutoCAD був вперше випущений у грудні 1982 року як...