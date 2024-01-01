Альтернативи - cmBuilder.io

SketchUp

SketchUp

sketchup.com

SketchUp — це комп’ютерна програма для 3D-моделювання для широкого спектру програм малювання, таких як архітектура, дизайн інтер’єрів, ландшафтна архітектура, цивільне та машинобудування, дизайн фільмів та відеоігор. Він доступний як веб-додаток SketchUp Free, безкоштовна версія SketchUp Make і плат...

AutoCAD Web

AutoCAD Web

autodesk.com

AutoCAD. Де завгодно. Отримайте швидкий і будь-коли доступ до креслень САПР за допомогою веб-програми AutoCAD. AutoCAD — це комерційне програмне забезпечення для автоматизованого проектування та креслення. Розроблений і проданий компанією Autodesk, AutoCAD був вперше випущений у грудні 1982 року як...

Vectary

Vectary

vectary.com

Створюйте 3D-інтерактивний досвід, щоб передати свої ідеї. Зустрічайте Vectary, онлайн-платформу для створення та керування інтерактивними 3D-проектами, які надихають, навчають і вирішують проблеми. Без завантажень, без коду – все в браузері.

Artflow

Artflow

artflow.ai

А.І. спільне створення відео у вашому браузері. Виберіть персонажа та сцену, напишіть діалог і знайдіть ідеальний голос. Нехай А.І. оживіть свою історію.

KAEDIM

KAEDIM

kaedim3d.com

Магічно створюйте власні 3D-моделі за лічені хвилини. Не витрачайте години на інструменти моделювання. Створюйте приголомшливе 3D-мистецтво лише за допомогою зображення.

Coohom

Coohom

coohom.com

Програмне забезпечення для 3D-візуалізації та візуалізації продуктів із потужними функціями доповненої та віртуальної реальності, призначене для дизайну інтер’єру, домашнього декору, кухні та ванної кімнати, гостинності, освітлення, покращення дому, реконструкції та будівництва! Перетворіть роздрібн...

Ready Player Me

Ready Player Me

readyplayer.me

Створіть 3D-аватар на все тіло з селфі та використовуйте його в метавсесвіті. Інтегруйте нашу платформу для аватарів у свій додаток чи гру.

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

SOLIDWORKS пропонує повні програмні інструменти 3D, які дозволяють створювати, моделювати, публікувати дані та керувати ними. Продукти SOLIDWORKS прості в освоєнні та використанні, вони допомагають вам краще проектувати продукти.

Modsy

Modsy

modsy.com

Перетворіть свій простір за допомогою онлайн-послуг Modsy з дизайну інтер’єру. Робота з досвідченими дизайнерами інтер'єру. Необмежена кількість переглядів. Почніть сьогодні.

Vectorworks Cloud

Vectorworks Cloud

vectorworks.net

Vectorworks Cloud Services — це єдина програма, яка може зберігати ваші файли Vectorworks у вас під рукою за допомогою трьох способів доступу до файлів зі смартфона, планшета чи комп’ютера.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect for HoloLens використовує змішану реальність для координації проекту, забезпечуючи точне вирівнювання голографічних даних на робочому місці, дозволяючи працівникам переглядати свої моделі, накладені в контексті фізичного середовища.

SelfCAD

SelfCAD

selfcad.com

Проблема: програмне забезпечення професійного рівня 3D важко освоїти, тоді як програмне забезпечення початкового рівня затримується та обмежене. І обидва вони вимагають кількох програм для виконання завдання 3D-друку. Рішення SelfCAD пропонує можливості професійного рівня, його легко освоїти, він шв...

Snaptrude

Snaptrude

snaptrude.com

Snaptrude — це веб-програмне забезпечення для 3D-моделювання (BIM) для архітекторів і дизайнерів. Дизайнери використовують Snaptrude, щоб швидше створювати кращі будівлі за допомогою даних і автоматизації. На відміну від інших інструментів дизайну, Snaptrude дозволяє багатокористувацькій співпраці, ...

TilesView

TilesView

tilesview.ai

Tilesview — це програмне забезпечення на основі ШІ, яке допоможе клієнтам створити ідеальний дизайн для їхніх приміщень. Він відображає тривимірне зображення будь-якої кімнати з вибраними плитками. Він пропонує широкий вибір попередніх переглядів кімнат у різних категоріях. Для найкращого брендуванн...

RealityMAX

RealityMAX

realitymax.com

RealityMAX — це найпотужніша безкоштовна платформа для співпраці в 3D-дизайні, 100% онлайн. Віддалено співпрацюйте з колегами над 3D-проектами та легко діліться своєю роботою з клієнтами. Створюйте Web3D, AR і VR миттєво, без рядка коду.

Imagine.io

Imagine.io

imagine.io

Створюйте приголомшливі зображення за допомогою потужності 3D. Оживіть свої продукти за допомогою 3D. Все з вашого браузера. imagine.io дозволяє створювати візуальні ефекти продукту з високою конверсією для вашого магазину, соціальної мережі чи будь-де.

TestFit

TestFit

testfit.io

TestFit — це техніко-економічна платформа нерухомості, яка спрощує планування ділянки для розробників, архітекторів і підрядників, які хочуть максимізувати потенціал ділянки та швидше укладати потрібні угоди. TestFit виконує такі нудні завдання, як підрахунок паркувальних місць, ітерації проектів і ...

VREE Labs

VREE Labs

vree.ai

У VREE Labs ми виконуємо місію трансформувати ландшафт електронної комерції за допомогою нашої технології Generative 3D — безперебійного перетворення лише кількох зображень зі сторінки продукту в 3D-моделі для AR/VR Commerce шляхом розробки рішень для 3D-моделювання на основі штучного інтелекту та М...

Shapelab

Shapelab

shapelabvr.com

Shapelab — це високоефективна програма для 3D-скульптури, оптимізована для пристроїв віртуальної реальності. Програмне забезпечення використовує переваги технології VR, щоб забезпечити захоплюючий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дозволяє дизайнерам ліпити в 3D-просторі, надаючи їм новий рів...

Prontto

Prontto

prontto.co

Prontto спрощує доставку професійного дизайну всього за 24 години. Ми замінюємо дорогі власні команди та ненадійних фрілансерів на платний формат. Отримайте всі зручності за незначну ціну. Він повністю асинхронний, і ви можете запросити необмежену кількість членів команди для керування панеллю запит...

Quixel

Quixel

quixel.com

Quixel Suite — це найпростіший у використанні набір інструментів текстурування на сьогоднішній день, що дозволяє значно прискорити конвеєрний і традиційний робочий процес.

Sibe

Sibe

sibe.io

Sibe — це хмарна платформа для безпечного перегляду, обміну та отримання відгуків щодо 3D-проектів. Його використовують керівники продуктів і проектів, інженери, дизайнери, маркетологи, фрілансери та клієнти; це єдине джерело правди. За допомогою Sibe користувачі можуть взаємодіяти з моделями, залиш...

Imerso

Imerso

imerso.com

Штучний інтелект Imerso аналізує якість будівництва та прогрес безпосередньо у відповідності з вашими планами будівництва, щоб ваші команди могли будувати швидше з меншим ризиком.

Hypar

Hypar

hypar.io

Hypar — перша в світі хмарна платформа генеративного дизайну. Завдяки підтримці кожного етапу реалізації проекту Hypar надає світовий досвід будівництва, щоб будувати кращі будівлі та допомагати командам швидше приймати кращі рішення.

StreamBIM

StreamBIM

streambim.com

STREAMBIM BASIC ПІДВИЩИТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАШИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ, АЛЕ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ ЩЕ БІЛЬШЕ ФУНКЦІЙ.

Fohlio

Fohlio

fohlio.com

Fohlio — це потужне, інтуїтивно зрозуміле та просте у використанні програмне забезпечення для специфікацій FF&E, керування даними та закупівель. Керуйте процесом складання бюджету, специфікацій, закупівель, запасів і даних про продукт від початку до кінця.

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc була заснована в 2018 році і базується в Даремі, Північна Кароліна. Higharc — це технологічна компанія житлового будівництва, яка зосереджена на перетворенні дизайну будинків, продажу та процесу будівництва. У компанії працює різноманітна команда експертів у Сполучених Штатах, Південній Амер...

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto — це програмне забезпечення для відстеження проблем у режимі реального часу для архітектури, проектування та будівництва з акцентом на співпрацю та координацію проектів BIM. Revizto використовує інтелект BIM і робить його доступним і практичним для всієї команди проекту.

IrisVR Prospect

IrisVR Prospect

irisvr.com

IrisVR, частина The Wild, є провідним брендом для глибокого перегляду дизайну та співпраці у віртуальній реальності. Флагманський продукт IrisVR, Prospect, використовується командами BIM і VDC, проектними фірмами та інженерами, які координують 3D-моделі та впроваджують процеси проектування та будівн...

Avataar

Avataar

avataar.ai

Тривимірні просторові наративи революціонізують ландшафт онлайн-покупок; 6 із 10 покупців воліють купувати в роздрібних продавців, які інтегрують 3D у свої цифрові магазини. Avataar пропонує ефективне рішення Plug and Play для 3D-відео та інтерактивних веб-прокручувань, адаптоване для магазинів елек...

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності