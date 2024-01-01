Альтернативи - cmBuilder.io
SketchUp
sketchup.com
SketchUp — це комп’ютерна програма для 3D-моделювання для широкого спектру програм малювання, таких як архітектура, дизайн інтер’єрів, ландшафтна архітектура, цивільне та машинобудування, дизайн фільмів та відеоігор. Він доступний як веб-додаток SketchUp Free, безкоштовна версія SketchUp Make і плат...
AutoCAD Web
autodesk.com
AutoCAD. Де завгодно. Отримайте швидкий і будь-коли доступ до креслень САПР за допомогою веб-програми AutoCAD. AutoCAD — це комерційне програмне забезпечення для автоматизованого проектування та креслення. Розроблений і проданий компанією Autodesk, AutoCAD був вперше випущений у грудні 1982 року як...
Vectary
vectary.com
Створюйте 3D-інтерактивний досвід, щоб передати свої ідеї. Зустрічайте Vectary, онлайн-платформу для створення та керування інтерактивними 3D-проектами, які надихають, навчають і вирішують проблеми. Без завантажень, без коду – все в браузері.
Artflow
artflow.ai
А.І. спільне створення відео у вашому браузері. Виберіть персонажа та сцену, напишіть діалог і знайдіть ідеальний голос. Нехай А.І. оживіть свою історію.
KAEDIM
kaedim3d.com
Магічно створюйте власні 3D-моделі за лічені хвилини. Не витрачайте години на інструменти моделювання. Створюйте приголомшливе 3D-мистецтво лише за допомогою зображення.
Coohom
coohom.com
Програмне забезпечення для 3D-візуалізації та візуалізації продуктів із потужними функціями доповненої та віртуальної реальності, призначене для дизайну інтер’єру, домашнього декору, кухні та ванної кімнати, гостинності, освітлення, покращення дому, реконструкції та будівництва! Перетворіть роздрібн...
Ready Player Me
readyplayer.me
Створіть 3D-аватар на все тіло з селфі та використовуйте його в метавсесвіті. Інтегруйте нашу платформу для аватарів у свій додаток чи гру.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS пропонує повні програмні інструменти 3D, які дозволяють створювати, моделювати, публікувати дані та керувати ними. Продукти SOLIDWORKS прості в освоєнні та використанні, вони допомагають вам краще проектувати продукти.
Modsy
modsy.com
Перетворіть свій простір за допомогою онлайн-послуг Modsy з дизайну інтер’єру. Робота з досвідченими дизайнерами інтер'єру. Необмежена кількість переглядів. Почніть сьогодні.
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks Cloud Services — це єдина програма, яка може зберігати ваші файли Vectorworks у вас під рукою за допомогою трьох способів доступу до файлів зі смартфона, планшета чи комп’ютера.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens використовує змішану реальність для координації проекту, забезпечуючи точне вирівнювання голографічних даних на робочому місці, дозволяючи працівникам переглядати свої моделі, накладені в контексті фізичного середовища.
SelfCAD
selfcad.com
Проблема: програмне забезпечення професійного рівня 3D важко освоїти, тоді як програмне забезпечення початкового рівня затримується та обмежене. І обидва вони вимагають кількох програм для виконання завдання 3D-друку. Рішення SelfCAD пропонує можливості професійного рівня, його легко освоїти, він шв...
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude — це веб-програмне забезпечення для 3D-моделювання (BIM) для архітекторів і дизайнерів. Дизайнери використовують Snaptrude, щоб швидше створювати кращі будівлі за допомогою даних і автоматизації. На відміну від інших інструментів дизайну, Snaptrude дозволяє багатокористувацькій співпраці, ...
TilesView
tilesview.ai
Tilesview — це програмне забезпечення на основі ШІ, яке допоможе клієнтам створити ідеальний дизайн для їхніх приміщень. Він відображає тривимірне зображення будь-якої кімнати з вибраними плитками. Він пропонує широкий вибір попередніх переглядів кімнат у різних категоріях. Для найкращого брендуванн...
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX — це найпотужніша безкоштовна платформа для співпраці в 3D-дизайні, 100% онлайн. Віддалено співпрацюйте з колегами над 3D-проектами та легко діліться своєю роботою з клієнтами. Створюйте Web3D, AR і VR миттєво, без рядка коду.
Imagine.io
imagine.io
Створюйте приголомшливі зображення за допомогою потужності 3D. Оживіть свої продукти за допомогою 3D. Все з вашого браузера. imagine.io дозволяє створювати візуальні ефекти продукту з високою конверсією для вашого магазину, соціальної мережі чи будь-де.
TestFit
testfit.io
TestFit — це техніко-економічна платформа нерухомості, яка спрощує планування ділянки для розробників, архітекторів і підрядників, які хочуть максимізувати потенціал ділянки та швидше укладати потрібні угоди. TestFit виконує такі нудні завдання, як підрахунок паркувальних місць, ітерації проектів і ...
VREE Labs
vree.ai
У VREE Labs ми виконуємо місію трансформувати ландшафт електронної комерції за допомогою нашої технології Generative 3D — безперебійного перетворення лише кількох зображень зі сторінки продукту в 3D-моделі для AR/VR Commerce шляхом розробки рішень для 3D-моделювання на основі штучного інтелекту та М...
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab — це високоефективна програма для 3D-скульптури, оптимізована для пристроїв віртуальної реальності. Програмне забезпечення використовує переваги технології VR, щоб забезпечити захоплюючий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дозволяє дизайнерам ліпити в 3D-просторі, надаючи їм новий рів...
Prontto
prontto.co
Prontto спрощує доставку професійного дизайну всього за 24 години. Ми замінюємо дорогі власні команди та ненадійних фрілансерів на платний формат. Отримайте всі зручності за незначну ціну. Він повністю асинхронний, і ви можете запросити необмежену кількість членів команди для керування панеллю запит...
Quixel
quixel.com
Quixel Suite — це найпростіший у використанні набір інструментів текстурування на сьогоднішній день, що дозволяє значно прискорити конвеєрний і традиційний робочий процес.
Sibe
sibe.io
Sibe — це хмарна платформа для безпечного перегляду, обміну та отримання відгуків щодо 3D-проектів. Його використовують керівники продуктів і проектів, інженери, дизайнери, маркетологи, фрілансери та клієнти; це єдине джерело правди. За допомогою Sibe користувачі можуть взаємодіяти з моделями, залиш...
Imerso
imerso.com
Штучний інтелект Imerso аналізує якість будівництва та прогрес безпосередньо у відповідності з вашими планами будівництва, щоб ваші команди могли будувати швидше з меншим ризиком.
Hypar
hypar.io
Hypar — перша в світі хмарна платформа генеративного дизайну. Завдяки підтримці кожного етапу реалізації проекту Hypar надає світовий досвід будівництва, щоб будувати кращі будівлі та допомагати командам швидше приймати кращі рішення.
StreamBIM
streambim.com
STREAMBIM BASIC ПІДВИЩИТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАШИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ, АЛЕ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ ЩЕ БІЛЬШЕ ФУНКЦІЙ.
Fohlio
fohlio.com
Fohlio — це потужне, інтуїтивно зрозуміле та просте у використанні програмне забезпечення для специфікацій FF&E, керування даними та закупівель. Керуйте процесом складання бюджету, специфікацій, закупівель, запасів і даних про продукт від початку до кінця.
Higharc
higharc.com
Higharc була заснована в 2018 році і базується в Даремі, Північна Кароліна. Higharc — це технологічна компанія житлового будівництва, яка зосереджена на перетворенні дизайну будинків, продажу та процесу будівництва. У компанії працює різноманітна команда експертів у Сполучених Штатах, Південній Амер...
Revizto
revizto.com
Revizto — це програмне забезпечення для відстеження проблем у режимі реального часу для архітектури, проектування та будівництва з акцентом на співпрацю та координацію проектів BIM. Revizto використовує інтелект BIM і робить його доступним і практичним для всієї команди проекту.
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR, частина The Wild, є провідним брендом для глибокого перегляду дизайну та співпраці у віртуальній реальності. Флагманський продукт IrisVR, Prospect, використовується командами BIM і VDC, проектними фірмами та інженерами, які координують 3D-моделі та впроваджують процеси проектування та будівн...
Avataar
avataar.ai
Тривимірні просторові наративи революціонізують ландшафт онлайн-покупок; 6 із 10 покупців воліють купувати в роздрібних продавців, які інтегрують 3D у свої цифрові магазини. Avataar пропонує ефективне рішення Plug and Play для 3D-відео та інтерактивних веб-прокручувань, адаптоване для магазинів елек...