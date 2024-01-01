cmBuilder.io

cmBuilder.io

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Вебсайт: cmbuilder.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Нова галузева логістична платформа для будівельних майданчиків cmBuilder демократизує 4D-логістику будівельних майданчиків завдяки швидким і легким хмарним робочим процесам, потужним можливостям моделювання послідовності та неперевершеній співпраці в режимі реального часу.
Категорії:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

Вебсайт: cmbuilder.io

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