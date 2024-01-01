Clue дозволяє легко підтримувати синхронізацію зі своїм тілом і точно й без зусиль відстежувати менструацію, фертильність і переживання, пов’язані з циклом. Незалежно від того, намагаєтеся ви завагітніти, відстежуєте переживання, пов’язані з циклом, чи орієнтуєтесь у змінах перименопаузи, Clue допоможе вам. Спираючись на науку, заснований і очолюваний жінками, Clue користується довірою мільйонів людей у ​​всьому світі. Завдяки нашій штаб-квартирі в Берліні ваші дані з Clue захищені одними з найсуворіших законів про конфіденційність даних у світі (GDPR). Ваші дані про здоров’я ніколи не будуть продані чи розголошені. Неважливо, де ти живеш.

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