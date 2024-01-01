Альтернативи - Cloudup

pCloud

pcloud.com

pCloud — це безпечне хмарне сховище, де ви можете зберігати, ділитися та працювати з усіма своїми файлами. Ви можете отримати доступ до них на будь-якому пристрої, де б ви не були! Отримайте 10 ГБ безкоштовно!