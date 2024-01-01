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Альтернативи - Cloudscene

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (французьке буквально «маленький столик», також використовується як «картина»; мн. tableaux або, рідше, tableaus) може стосуватися:

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та ро...

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Легко створюйте, аналізуйте та діліться картами. Діліться з друзями, вставляйте карти на веб-сайти та створюйте зображення або PDF.

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

Карти та розташування для розробників. Точні дані про місцезнаходження та потужні інструменти розробника, щоб змінити спосіб орієнтування у світі.

Radar

Radar

radar.com

Інфраструктура розташування для кожного продукту та послуги. Найінноваційніші компанії використовують SDK і API Radar для визначення місця розташування на сотнях мільйонів пристроїв у всьому світі.

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

Досліджуйте аерофотозйомки високої роздільної здатності з кращою якістю, ніж супутникові зображення та 3D-дані, а також автоматизовані статистичні дані для урядів і компаній.

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Приймайте розумніші рішення щодо нерухомості та укладайте більше угод за допомогою інформації про місцезнаходження та відвідуваності Placer.ai.

CARTO

CARTO

carto.com

Монетизація даних транзакцій. Mastercard Advisors використовує CARTO, щоб перетворити мільйони щоденних транзакцій з кредитними картками в інформацію на основі місцезнаходження для клієнтів B2B у роздрібній торгівлі, нерухомості та державному секторі.

Smappen

Smappen

smappen.com

Додаток карти радіусів руху. Smappen — це інтерактивна карта, яку можна використовувати для створення територій на основі часу в дорозі. Швидко та легко аналізуйте зони обслуговування, оптимізуйте свою логістику та підготуйте місцеві маркетингові стратегії.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

Провідна платформа продажів на місцях тепер із гейміфікацією Гейміфікація — це революційний набір інструментів, який перетворює дані на значно покращену продуктивність представників, підвищуючи здатність вашої команди продажів до успіху на цілих 107%. Відчуйте це зараз, ексклюзивно на платформі Sal...

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx надає провідну хмарну платформу Analytics. Завдяки автоматизації аналітики на основі штучного інтелекту ми дозволяємо кожному відкривати для себе важливі ідеї.

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

Створюйте чудові програми за допомогою TravelTime Location API. Присвячений конфіденційності даних і точності транспортних даних.

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інф...

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

Географічне націлювання на відвідувачів вашого сайту за допомогою наших інструментів географічного націлювання. Перенаправляйте відвідувачів або показуйте вміст за країною, штатом і містом, використовуючи їх геолокацію IP.

PlaceKit

PlaceKit

placekit.io

API пошуку місцезнаходження – пошук місць у всьому світі, автозаповнення, місцезнаходження магазину та двостороннє геокодування для вашої програми.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...

Targomo

Targomo

targomo.com

TargomoLOOP — це інструмент оптимізації розташування, який допомагає фізичним підприємствам, таким як магазини, ресторани та постачальники послуг, у стратегічному плануванні розташування та прийнятті рішень. TargomoLOOP — це централізована платформа для керування всією інформацією про місцезнаходжен...

Solvice

Solvice

solvice.io

Solvice — це платформа автоматизації прийняття рішень для розробників. Як великі постачальники програмного забезпечення, так і інноваційні кінцеві користувачі впроваджують наші розв’язувачі та щоденно оптимізують планування маршрутів і ресурсів. Ми надаємо підприємствам інструменти, необхідні для ви...

Mapotic

Mapotic

mapotic.com

Mapotic — це хмарна платформа, яка допомагає організаціям використовувати геолокаційні дані та створювати програми на основі карт. Він пропонує кілька продуктів, включаючи конструктор інтерактивних карт, платформу обробки даних геолокації, мобільні програми та рішення для візуалізації в реальному аб...

Kinetica

Kinetica

kinetica.com

Kinetica — це база даних часу та простору. Kinetica дозволяє легко та швидко: - завантажувати величезні обсяги даних IoT та інших наборів контекстних даних - об'єднувати набори даних за допомогою просторових і часових з'єднань - аналізувати дані за допомогою аналітики на основі SQL для просторової, ...

intuizi

intuizi

intuizi.com

Компанія Intuizi, Inc. була заснована в 2019 році досвідченими фахівцями з маркетингу та технологій для створення простого у використанні програмного рішення для підписки, яке можна було б використовувати для покращення медіа-кампаній, могло б покращити розуміння підприємством своїх клієнтів і потен...

SiteZeus

SiteZeus

sitezeus.com

Нові та відомі бренди, брокери та розробники, які працюють із кількома підрозділами, можуть використовувати SiteZeus для швидкого перетворення мільйонів точок даних у просту для розуміння практичну інформацію. Це допомагає приймати кращі рішення на основі місцезнаходження.

Mytraffic

Mytraffic

mytraffic.io

Mytraffic — це платформа для визначення місцезнаходження будь-якого фізичного місця в Європі. Ми надаємо найточніші дані для ваших завдань Інвестуйте в потрібні місця за правильною ціною. Просувайте свої активи. Залучайте додатковий трафік зі стратегічних територій. Порівняйте ефективність своїх акт...

Mapify IoT

Mapify IoT

mapify.ai

Mapify — це наскрізна платформа для керування геопросторовими даними в реальному часі та їх обробки, а також генерування інформації в реальному часі. За допомогою Mapify ви можете швидко створювати свої рішення та використовувати їх у розумних містах, IoT та Industry 4.0. Ми заповнюємо прогалину між...

Geokeo

Geokeo

geokeo.com

Geokeo розроблено з відкритих вихідних даних, доступних із різних джерел, таких як openstreetmap, geonames, natural earth тощо, а механізм геокодування використовує функції nominatim, pelias тощо. Численні джерела аналізуються, щоб отримати більш точні результати, а також покращити охоплення даних. ...

Combain

Combain

combain.com

За допомогою Combain легко знаходити підключені пристрої в приміщенні та на вулиці. Наша глобальна база даних Cell ID і даних Wi-Fi надає інформацію про широту й довготу вашого пристрою.

Symaps.io

Symaps.io

symaps.io

Платформа розвідки про місцезнаходження для вибору місця, планування розташування та стратегії розширення. Symaps допомагає клієнтам у різних галузях (роздрібна торгівля, предмети розкоші, ресторани, зарядні станції для автомобілів тощо) приймати кращі рішення щодо розташування. Платформа поєднує та...

Postcoder

Postcoder

postcoder.com

Postcoder — це API із повністю інтегрованим набором функцій перевірки для форм реєстрації клієнтів. Додайте одну або кілька функцій до наявної форми та спостерігайте за покращенням коефіцієнтів конверсії та якості даних. - Пошук адреси Використовуйте пошук поштового індексу або автозаповнення, щоб ф...

Mappedin

Mappedin

mappedin.com

Mappedin є провідним постачальником програмного забезпечення для 3D-карт приміщень. Наша платформа забезпечує потужну навігацію в приміщенні, а CMS Mappedin служить базовим рівнем. Джерело правди для ваших карт нерухомості, CMS створює співпрацю між організаціями для підтримки точних даних у режимі ...

GeoPostcodes

GeoPostcodes

geopostcodes.com

Справді глобальний локальний набір даних, що містить усі поштові індекси, географічні кордони та дані вулиць для 247 країн. Він оновлюється щотижня, щоб підтримувати найвищу якість даних, включаючи такі складні країни, як Китай, Бразилія, Росія та Велика Британія. База даних GeoPostcodes розділена н...

Geoblink

Geoblink

geoblink.com

Geoblink — це платформа Location Intelligence, яка допомагає професіоналам із галузей роздрібної торгівлі, нерухомості та FMCG зрозуміти, як місцезнаходження впливає на ефективність їхнього бізнесу. Розширена аналітика даних і прогнозна статистика дають змогу компаніям проводити поглиблені досліджен...

FlyPix AI

FlyPix AI

flypix.ai

FlyPix AI — це вдосконалена платформа виявлення об’єктів, призначена для аналізу супутникових зображень і зображень, зроблених безпілотниками. Він пропонує користувачам можливість виявляти, сегментувати та локалізувати об’єкти та області на цих зображеннях, а також відстежувати зміни та виявляти ано...

IdealSpot

IdealSpot

idealspot.com

За останні вісім років IdealSpot збирав дані про споживачів і роздрібний ринок, щоб побудувати найповнішу, актуальну та географічно детальну карту ринку роздрібної торгівлі США, доступну в світі. Окрім наших баз даних, ми набули досвіду в аналізі поведінки споживачів і роздрібних мереж, працюючи з т...

GeoIQ

GeoIQ

geoiq.ai

GeoIQ — це платформа геолокаційного аналізу, яка показує цінність кожного місця — людей, їхньої поведінки, бізнесу та потенціалу — як шарів, які легко використовувати на картах.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse є піонером технології локації та провідною платформою відстеження геолокації з вбудованими сповіщеннями та повідомленнями клієнтів. Ми надаємо найкращу в своєму класі технологію визначення місця розташування для збору, прийому та обробки даних для прогнозованої візуалізації та надання сповіщ...

Nrby

Nrby

nrby.com

Nrby — це розумніший спосіб спілкування мобільних команд. Створений ветеранами польових операцій із десятирічним досвідом, Nrby розроблено таким чином, щоб персоналом, підрядниками та менеджерами на мобільних пристроях, планшетах і настільних комп’ютерах було легко та інтуїтивно зрозуміло користуват...

Fielda

Fielda

fielda.com

Fielda — це проста у використанні мобільна платформа збору даних і робочого процесу, створена спеціально для польової діяльності. Незалежно від того, чи виконує ваша організація інспекцію Field Asset, проекти встановлення пристроїв або простий збір даних, Fielda допоможе вам дотримуватися графіка, о...

xMap

xMap

xmap.ai

xMap — це платформа SaaS для визначення місцезнаходження, яка надає широкий спектр наборів даних із багатьох галузей, що дозволяє підприємствам і компаніям переглядати дані на картах, аналізувати дані та приймати рішення на основі даних. xMap пропонує комплексну інформацію, яка безперешкодно спрямов...

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext Mile забезпечує оптимізацію маршруту доставки через геолокацію та автоматизацію відстеження. Також визначено оптимальне використання потужності ресурсу для зниження його вартості до 10%. Загальну відстань і час подорожі можна скоротити, що оптимізує ресурси компанії.

Maptive

Maptive

maptive.com

Maptive перетворює ваші дані на спеціальну карту Google за лічені хвилини. Розпочніть безкоштовну пробну версію нашого багатофункціонального програмного забезпечення корпоративного рівня та відкрийте приховані можливості у своїх даних за допомогою наших потужних інструментів картографування.

Azira Allspark

Azira Allspark

azira.com

Azira LLC, глобальна платформа Consumer Insights, допомагає маркетинговим і оперативним керівникам підвищити свою ефективність за допомогою оперативної інформації для досягнення результатів бізнесу. Його місія полягає у створенні більш релевантного світу, де бренди мають змогу охоплювати своїх спожи...

Azira Pinnacle

Azira Pinnacle

azira.com

Azira LLC, глобальна платформа Consumer Insights, допомагає маркетинговим і оперативним керівникам підвищити свою ефективність за допомогою оперативної інформації для досягнення результатів бізнесу. Його місія полягає у створенні більш релевантного світу, де бренди мають змогу охоплювати своїх спожи...

GapMaps

GapMaps

gapmaps.com

GapMaps — це хмарна та проста у використанні платформа картографування роздрібної торгівлі. Платформа спеціалізується на розвідці місцезнаходження, картографуванні та аналізі даних. GapMaps дозволяє підприємствам роздрібної торгівлі створювати та застосовувати дані перепису, галузеві та цифрові дані...

Zartico

Zartico

zartico.com

Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) містить нашу власну інтегровану модель даних™, що містить найвищу частоту та найвищу роздільну здатність даних про геолокацію, витрати та події як для жителів, так і для відвідувачів, а також для всіх типів подій. У поєднанні з заповнюваністю пунктів при...

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Ми надаємо індустрії комунікацій статистичні дані про місцезнаходження та автоматизовані інструменти, щоб допомогти їм отримати більше угод. Перетворіть свою мережу купівлі та продажу.

Mapline

Mapline

mapline.com

Підключіть свої дані до реального світу. За лічені секунди ви можете завантажити свої дані, переглянути їх на карті, створити маршрути, створити діаграми та звіти та об’єднати все це на візуальній інформаційній панелі. Використовуючи наші потужні аналітичні інструменти, створюйте нові способи візуал...

Zipscore.ai

Zipscore.ai

zipscore.ai

Другий пілот AI для аналізу ринку та планування розташування. Досліджуйте повні дані перепису населення, карти поштових індексів тощо з різними географічними деталями.

MaxMind

MaxMind

maxmind.com

Створюйте розумніші та безпечніші цифрові можливості за допомогою точних даних Інтегруйте GeoIP® і виявлення онлайн-шахрайства у свої програми

PiinPoint

PiinPoint

piinpoint.com

PiinPoint — це швидка, інтуїтивно зрозуміла та доступна платформа, яка допомагає компаніям знаходити найкращі місця для розширення.

Loqate

Loqate

loqate.com

Покращуйте якість даних, фіксуючи правильні адреси у Великобританії. Збільште кількість конверсій і покращте взаємодію з користувачами за допомогою перевірки адреси поштового індексу та технології геокодування.

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