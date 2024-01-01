Альтернативи - CloudQA
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — це хмарна веб- і мобільна платформа для тестування, яка дозволяє розробникам тестувати свої веб-сайти та мобільні додатки в браузерах на вимогу, операційних системах і реальних мобільних пристроях, не вимагаючи від користувачів встановлення або підтримки внутрішньої лабораторії віртуа...
Qase
qase.io
Єдина робоча область для ручних і автоматизованих тестів. Система керування тестуванням для команд розробників і контролю якості, яка допомагає прискорити тестування програмного забезпечення.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Створюйте або записуйте автоматизовані тести для свого веб-сайту чи програми прямо у вашому браузері. Постійно запускайте їх, щоб виявляти помилки та регресії. Кодування не потрібно.
Sauce Labs
saucelabs.com
Найбільша в світі хмара безперервного тестування веб- і мобільних додатків. Доступ до веб-браузерів, мобільних емуляторів, симуляторів і справжніх мобільних пристроїв.
Virtuoso
virtuoso.qa
Функціональний інтерфейс користувача та інструмент наскрізного тестування. Поєднання роботизованої автоматизації процесів, штучного інтелекту та програмування на природній мові для забезпечення неперевершеного авторського досвіду, скорочуючи обслуговування тестів майже до нуля.
TestProject
testproject.io
Безкоштовна автоматизація тестування для всіх. На основі спільноти. TestProject — це безкоштовна наскрізна платформа автоматизації тестування для Інтернету, мобільних пристроїв і тестування API, яка підтримується спільнотою автоматизації тестування №1.
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...
Rainforest QA
rainforestqa.com
Платформа контролю якості Rainforest поєднує автоматизацію тестування без використання коду та професійну перевірку якості, щоб допомогти вам випускати якісне програмне забезпечення.
LambdaTest
app.lambdatest.com
Мобільні додатки наступного покоління та Хмара кросбраузерного тестування Забезпечте неперевершений цифровий досвід із нашим наступним поколінням Хмарна платформа тестування на основі ШІ. Забезпечте виняткову взаємодію з користувачем на всіх пристроях і в усіх браузерах.
Waldo
waldo.com
Waldo — це єдине рішення для тестування без використання коду, створене з нуля, без залучення сценаріїв, щоб ефективно масштабувати автоматизацію тестування та позбутися необхідності вибирати між швидкістю випуску та якістю продукту.
Reflect
reflect.run
Неперевершено швидке автоматизоване тестування. Reflect робить регресійні тести легкими у створенні та безболісними для обслуговування. Команди швидкого розвитку використовують Reflect для виявлення помилок, не сповільнюючи швидкість розробки.
Meticulous
meticulous.ai
Автоматично виловлюйте візуальні регресії у своїй веб-програмі, відтворюючи трафік користувача. Тестування з коробки без обслуговування.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — це програмне забезпечення для тестування електронної пошти, яке дозволяє отримувати та тестувати електронну пошту, допомагаючи створювати, тестувати та презентувати свій продукт.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma — це потужна платформа автоматизації тестування з відкритим вихідним кодом, яка працює з коробки та дозволяє створювати тести для веб-додатків, мобільних додатків і API всього за кілька хвилин. Повна платформа Testsigma об’єднує всі можливості традиційного фрагментованого стеку тестів. -Пр...
Endtest
endtest.io
Створення, підтримка та виконання тестів може бути складним і трудомістким. Платформа з низьким кодом Endtest дозволяє будь-кому у вашій команді створювати тести з високим рівнем охоплення для веб-додатків і мобільних додатків без передового досвіду інженерного забезпечення якості.
Keysight
keysight.com
Keysight дає можливість інноваторам досліджувати, проектувати та втілювати в життя технології, що змінюють світ. Як провідний глобальний інноваційний партнер галузі, орієнтовані на програмне забезпечення рішення Keysight обслуговують інженерів у всьому середовищі проектування та розробки, дозволяючи...
Witbe
witbe.net
Провідна інновація в індустрії якості досвіду (QoE), Witbe пропонує відзначений нагородами підхід до моніторингу QoE, що надається користувачам будь-якої інтерактивної служби (телефонії, відео, Інтернету), на будь-якому пристрої (ПК, смартфон, приставка) і через будь-яку мережу (стаціонарну, мобільн...
Autify
autify.com
Autify — це платформа автоматизації тестування без коду, яка дозволяє будь-кому виконувати тестування автоматизації. Він використовує штучний інтелект (AI) для підтримки тестових сценаріїв.
DoesQA
does.qa
Автоматизація тестування без коду з простим, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом користувача з функцією перетягування. Складні тести можуть легко створюватися та підтримуватися будь-яким членом вашої команди, що дає змогу QA йти в ногу з розробкою, скорочуючи витрати.
QATTS
qatts.com
Наскрізне програмне забезпечення для автоматизації тестування нового покоління, створене для підприємства. " Проводьте роботу швидше, максимізуйте охоплення тестування та отримайте максимальну рентабельність інвестицій від автоматизації тестування за допомогою QATTS — найповнішої в галузі наскрізної...
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ — це повне рішення TAAS (Test Automation As Service). Його хмарна платформа автоматизації безкодового тестування на основі NLP ідеальна для гнучкої розробки. Будь-який член гнучкої команди може розробити автоматизацію тестування In-Sprint простою англійською мовою. Тестові сценарії мож...
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy створено з нуля як платформу автоматизації тестування без використання коду, яка використовує тестування на основі штучного інтелекту, щоб дозволити створювати тести один раз і запускати будь-де без написання жодного рядка коду. Використовуючи нашу бібліотеку реальних пристроїв, ви можете запус...
Stack Moxie
stackmoxie.com
Автоматичний моніторинг без коду з енергією. Stack Moxie працює з вашим технологічним набором, щоб дати спеціалістам з маркетингу та продажів впевненість у тому, що системи працюють бездоганно, і проактивне попередження, якщо це не так. - Stack Moxie відстежує систему, створюючи тестові дані або від...
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL є провідним автоматизатором тестування для проектів, орієнтованих на дані, таких як сховища даних, ETL/ELT, міграція даних і впровадження ERP або CRM. Завдяки здатності автоматично перевіряти та перевіряти точність даних, він допомагає організаціям уникнути дорогих помилок і зменшити ризик ...
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore — це найшвидша платформа безперервної інтеграції та доставки (CI/CD) на ринку, яка підтримує найкращі у світі команди інженерів. Наша мета — зробити методи CI/CD більш доступними для розробників, забезпечити чудову взаємодію з користувачами та ставитися до наших клієнтів так, як ми б хотіл...
ContextQA
contextqa.com
ContextQA — це революційний продукт, який дає змогу організаціям розширити охоплення тестами автоматизації, підвищити якість програмного забезпечення, пришвидшити доставку продукту та значно скоротити витрати, пов’язані з підтримкою якості програмного забезпечення, завдяки використанню рішень SaaS н...
Functionize
functionize.com
Functionize надає інтелектуальну платформу тестування, яка включає технології штучного інтелекту та машинного навчання для автоматизації кропіткого процесу тестування програмного забезпечення. Ми працюємо з командами будь-якого розміру та навичок, щоб покращити створення тестів, усунути нестабільніс...
TestGrid
testgrid.io
Тестова інфраструктура та наскрізне тестування Cloud TestGrid пропонує безпечну та масштабовану тестову інфраструктуру, яка розміщує реальні мобільні пристрої та браузери в хмарі або локально. За допомогою TestGrid користувачі також можуть виконувати наскрізну автоматизацію тестування, включаючи без...
Kobiton
kobiton.com
Kobiton є провідною платформою для тестування мобільних додатків для підприємств, щоб вони могли надавати своїм клієнтам бездоганний мобільний досвід. Понад 60 000 розробників і тестувальників у всьому світі використовують гнучке керування пристроями в лабораторії Kobiton і інтелектуальний набір яко...
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect — це перше автономне наскрізне (E2E) рішення для регресійного тестування, яке постійно створює, підтримує та розвиває набори тестів E2E за допомогою машинного аналізу даних про поведінку користувачів у реальному часі. Це єдине повністю кероване рішення, яке усуває критичні прогалини в ох...