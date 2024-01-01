CloudLinux

CloudLinux

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Вебсайт: cloudlinux.com

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CloudLinux пропонує спеціалізовану операційну систему, розроблену для підвищення безпеки, стабільності та продуктивності середовищ веб-хостингу на базі Linux. Він включає такі продукти, як CloudLinux OS Shared, який ізолює кожного клієнта на спільному сервері для підвищення безпеки та розподілу ресурсів, і CloudLinux OS Solo, адаптований для облікових записів одного користувача. CloudLinux також надає інструменти для автоматизованої оптимізації WordPress і підтримки розширеного життєвого циклу CentOS.

Вебсайт: cloudlinux.com

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