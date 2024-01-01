Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CloudLinux» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

CloudLinux пропонує спеціалізовану операційну систему, розроблену для підвищення безпеки, стабільності та продуктивності середовищ веб-хостингу на базі Linux. Він включає такі продукти, як CloudLinux OS Shared, який ізолює кожного клієнта на спільному сервері для підвищення безпеки та розподілу ресурсів, і CloudLinux OS Solo, адаптований для облікових записів одного користувача. CloudLinux також надає інструменти для автоматизованої оптимізації WordPress і підтримки розширеного життєвого циклу CentOS.

Вебсайт: cloudlinux.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CloudLinux». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.