CloudJiffy

CloudJiffy

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: cloudjiffy.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CloudJiffy» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

CloudJiffy — це високопродуктивна хмарна платформа як послуга (PaaS), повністю резервована та автоматично масштабована, розроблена для простоти та ефективності. CloudJiffy прагне зробити хмарні обчислення простими та доступними для розробників усіх рівнів знань. За своєю суттю CloudJiffy дозволяє миттєво розгортати програми лише кількома клацаннями. Він підтримує різноманітні середовища виконання, дозволяючи розробникам розгортати програми Java, PHP, Ruby, Node.js, Go, Python і Docker без необхідності вносити будь-які зміни в код. Платформа також інтегрується з GIT, SVN та іншими популярними інструментами розробки, забезпечуючи плавні та ефективні процеси розгортання. CloudJiffy виділяється розширеними можливостями автоматизації та керування ресурсами. Він автоматично масштабує контейнери додатків як вертикально, так і горизонтально, забезпечуючи оптимальне використання ресурсів і економічну ефективність. Платформа працює за моделлю ціноутворення за принципом «оплата за використання», коригуючи ресурси залежно від поточного навантаження та усуваючи потребу в резервуванні ресурсів або плануванні потужностей. Такий підхід дозволяє користувачам платити лише за ті ресурси, які вони споживають, що може призвести до значної економії коштів. CloudJiffy стверджує, що користувачі можуть заощадити до 80% витрат на хмару, використовуючи функцію автоматичного масштабування. Окрім динамічного масштабування, CloudJiffy пропонує низку інших розширених функцій. Інформаційна панель платформи надає інтуїтивно зрозумілий майстер топології додатків, менеджер розгортання, доступ до файлів журналу та конфігурації, функції командної співпраці та інтеграцію з інструментами CI/CD. Крім того, користувачі CloudJiffy можуть установлювати такі популярні програми, як WordPress, Gitlab, Kubernetes, Magento тощо, з торгової площадки платформи одним клацанням миші. Послуги CloudJiffy доступні в США, Індії та Німеччині, а в майбутньому планується розширення на нові місця. Платформа пишається своєю безпекою, надійністю та відмінним обслуговуванням клієнтів. Він може похвалитися безвідмовною роботою на 99,99% угоди про рівень обслуговування (SLA) і надає цілодобову технічну підтримку світового рівня 7 днів на тиждень.
Категорії:
Software Development
Програмне забезпечення Cloud Platform as a Service (PaaS).

Вебсайт: cloudjiffy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CloudJiffy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Replit

Replit

replit.com

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

Netlify

Netlify

netlify.com

Vercel

Vercel

vercel.com

Heroku

Heroku

heroku.com

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

Glitch

Glitch

glitch.com

Plesk

Plesk

plesk.com

Render

Render

render.com

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

Вам також може сподобатися

NodeChef

NodeChef

nodechef.com

Koyeb

Koyeb

koyeb.com

Fastly

Fastly

fastly.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

QuickBlox

QuickBlox

quickblox.com

Flagsmith

Flagsmith

flagsmith.com

Nethopper

Nethopper

nethopper.io

MyCloudBazaar

MyCloudBazaar

mycloudbazaar.com

Voximplant

Voximplant

voximplant.com

Naver Cloud

Naver Cloud

ncloud.com

Imply

Imply

imply.io

ActiveEon

ActiveEon

activeeon.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності