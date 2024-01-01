CloudJiffy — це високопродуктивна хмарна платформа як послуга (PaaS), повністю резервована та автоматично масштабована, розроблена для простоти та ефективності. CloudJiffy прагне зробити хмарні обчислення простими та доступними для розробників усіх рівнів знань. За своєю суттю CloudJiffy дозволяє миттєво розгортати програми лише кількома клацаннями. Він підтримує різноманітні середовища виконання, дозволяючи розробникам розгортати програми Java, PHP, Ruby, Node.js, Go, Python і Docker без необхідності вносити будь-які зміни в код. Платформа також інтегрується з GIT, SVN та іншими популярними інструментами розробки, забезпечуючи плавні та ефективні процеси розгортання. CloudJiffy виділяється розширеними можливостями автоматизації та керування ресурсами. Він автоматично масштабує контейнери додатків як вертикально, так і горизонтально, забезпечуючи оптимальне використання ресурсів і економічну ефективність. Платформа працює за моделлю ціноутворення за принципом «оплата за використання», коригуючи ресурси залежно від поточного навантаження та усуваючи потребу в резервуванні ресурсів або плануванні потужностей. Такий підхід дозволяє користувачам платити лише за ті ресурси, які вони споживають, що може призвести до значної економії коштів. CloudJiffy стверджує, що користувачі можуть заощадити до 80% витрат на хмару, використовуючи функцію автоматичного масштабування. Окрім динамічного масштабування, CloudJiffy пропонує низку інших розширених функцій. Інформаційна панель платформи надає інтуїтивно зрозумілий майстер топології додатків, менеджер розгортання, доступ до файлів журналу та конфігурації, функції командної співпраці та інтеграцію з інструментами CI/CD. Крім того, користувачі CloudJiffy можуть установлювати такі популярні програми, як WordPress, Gitlab, Kubernetes, Magento тощо, з торгової площадки платформи одним клацанням миші. Послуги CloudJiffy доступні в США, Індії та Німеччині, а в майбутньому планується розширення на нові місця. Платформа пишається своєю безпекою, надійністю та відмінним обслуговуванням клієнтів. Він може похвалитися безвідмовною роботою на 99,99% угоди про рівень обслуговування (SLA) і надає цілодобову технічну підтримку світового рівня 7 днів на тиждень.

Вебсайт: cloudjiffy.com

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