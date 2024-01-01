Cloud BOT — це повна хмарна служба RPA (Robotic Process Automation), яка дозволяє користувачам створювати та запускати автоматизованих ботів для керування веб-браузерами. Деякі з ключових функцій і переваг Cloud BOT включають: * Автоматизація без коду: Cloud BOT може записувати операції веб-браузера користувача та автоматично створювати ботів для автоматизації цих завдань, не вимагаючи жодних спеціальних знань у програмуванні. * На основі хмари: боти створюються та виконуються повністю в хмарі, що усуває необхідність локальних інсталяцій або серверів. * Підтримка кількох пристроїв: Cloud BOT підтримує автоматизацію на різних пристроях, таких як смартфони, планшети та ПК. * Безпека та сумісність: усі комунікації та дані в Cloud BOT зашифровані, а послуга сертифікована за міжнародними стандартами безпеки, такими як ISO 27017. * Інтеграція з iPaaS: Cloud BOT інтегрується з популярними інструментами iPaaS (інтеграційна платформа як послуга), такими як Zapier, Microsoft Power Automate та IFTTT, що дозволяє запускати ботів із різних веб-служб. * Гнучке ціноутворення: Cloud BOT пропонує три тарифні плани – Single Office, Multi Office і System Linkage – щоб задовольнити потреби малого бізнесу, а також підприємств. * Безкоштовна пробна версія: нові користувачі можуть підписатися на безкоштовну пробну версію, щоб випробувати службу Cloud BOT протягом 30 хвилин роботи бота на місяць. Cloud BOT виглядає як комплексне рішення RPA, яке дозволяє легко автоматизувати завдання веб-браузера без складності традиційного розгортання RPA. Власна хмарна архітектура та інтеграція з іншими веб-сервісами роблять його універсальною платформою автоматизації.

Вебсайт: c-bot.pro

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