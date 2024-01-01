Cloozo

Cloozo

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Вебсайт: cloozo.com

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Cloozo — це платформа, яка дозволяє користувачам легко створювати та налаштовувати власні чат-боти на основі ChatGPT для своїх веб-сайтів. Деякі ключові функції Cloozo включають: * Інтелектуальні чат-боти: користувачі можуть створювати чат-боти, які можуть переглядати Інтернет або використовувати власні набори даних для спілкування з відвідувачами веб-сайту. * На базі вашої бази знань: чат-ботів можна навчати, використовуючи інформацію з власного веб-сайту користувача або набір документів, що дозволяє їм говорити мовою бізнесу. * Крім персоналізації: Cloozo пропонує різноманітні візуальні параметри, щоб зробити кожного чат-бота візуально відмінним і узгодженим з його конкретною ідентичністю. * Створено для агентств: Cloozo розроблено для малого та середнього бізнесу, а також для агентств, які хочуть запропонувати своїм клієнтам послуги чат-бота. * Індивідуальні ключі OpenAI: кожен чат-бот може мати власні ключі OpenAI та Pinecone, що забезпечує оптимальну швидкість, продуктивність і безпеку. * Можливості монетизації: Cloozo дозволяє агентствам отримувати більший прибуток, продаючи налаштовані чат-боти своїм клієнтам.
Категорії:
Utilities
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: cloozo.com

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Альтернативи

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Google Cloud Platform

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Zendesk

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Intercom

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