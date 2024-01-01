clonemyvoice.io — це платформа на основі штучного інтелекту, яка спеціалізується на створенні точних голосових аудіо з наданого вихідного матеріалу. Інструмент призначений для роботи з довгостроковим вмістом для різних програм, включаючи подкасти, презентації та соціальні мережі. Користувачі надають аудіо зразок голосу, який потрібно імітувати, разом із текстом, який потрібно вимовити, і система обробляє ці дані для створення голосу за кадром. Цей інструмент підтримує будь-яку мову та пропонує згенеровані голоси з різними акцентами. clonemyvoice.io стверджує, що точно вловлює тон, висоту та суть оригінального голосу в своїх поставках. Остаточні аудіофайли можна завантажити після обробки. Згідно з розкритою політикою конфіденційності, дані користувача обробляються на місці, не передаються третім особам і повністю видаляються через 14 днів. Окрім озвучування аудіопрезентацій і вмісту соціальних мереж, його можливості поширюються на створення епізодів подкастів і повних аудіокниг. Відгуки користувачів підкреслюють простий у використанні інтерфейс платформи та вражаючий рівень деталізації та точності клонування голосу.

Вебсайт: clonemyvoice.io

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