Альтернативи - Clockwise
Trello
trello.com
Trello — це веб-програма для створення списків у стилі Канбан, яка є дочірньою компанією Atlassian. Створена компанією Fog Creek Software у 2011 році, у 2014 році її було виділено в окрему компанію, а потім продано Atlassian у січні 2017 року. Компанія розташована в Нью-Йорку, США.
Calendly
calendly.com
Знайдіть ідеальний час зустрічі за допомогою надзвичайно легкого онлайн-програмного забезпечення для планування зустрічей від Calendly і попрощайтеся з тегом телефону та електронної пошти.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
Habitica
habitica.com
Habitica – це безкоштовна програма для звичок і продуктивності, яка сприймає ваше реальне життя як гру. Habitica може допомогти вам досягти ваших цілей, щоб стати здоровими та щасливими.
Zapier
zapier.com
Zapier — це глобальна дистанційна компанія, яка дозволяє кінцевим користувачам інтегрувати веб-програми, якими вони користуються. Незважаючи на те, що компанія Zapier розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, у ній працюють 250 співробітників, розташованих у Сполучених Штатах і в 23 інших країнах.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim — це інтелектуальний календарний помічник, який блокує гнучкий час у вашому календарі для всього, на чому ви хочете зосередитися.
Motion
usemotion.com
Рух — це інструмент для зосередженості та продуктивності, який використовують тисячі найефективніших керівників і професіоналів. Він захищає ваш час і концентрацію, щоб ви могли витрачати їх на найважливіше
Any.do
any.do
Приєднуйтесь до мільйонів людей, які щодня користуються Any.do, щоб бути організованими та робити більше.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling — це хмарне програмне рішення для планування зустрічей, яке дозволяє власникам бізнесу керувати своїми зустрічами онлайн. Продукт задовольняє потреби малого та середнього бізнесу, а також окремих професіоналів. Acuity Scheduling дозволяє користувачам автоматизувати бронювання зуст...
Calendar
calendar.com
Календар використовує потужність машинного навчання, щоб надавати розумні пропозиції щодо того, коли, де та як можуть відбуватися ваші зустрічі.
Doodle
doodle.com
Дудл – це найпростіший спосіб планувати зустрічі з клієнтами, колегами чи друзями. Знайдіть найкращий час для особистих і командних зустрічей за допомогою нашого зручного інструменту календаря. Почніть сьогодні!
Cloze
cloze.com
Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.
Zoho Bookings
zoho.com
Онлайн-планувальник для надання найкращих консультацій. Zoho Bookings синхронізує ваші календарі, дозволяючи клієнтам самостійно призначати та оплачувати зустрічі. Наш користувальницький інтерфейс автоматично налаштовується для вашої галузі, що означає, що ви почуваєтеся як удома. Привітайтеся з ро...
Mem
mem.ai
Найшвидший спосіб отримувати та з’єднувати інформацію.
Notta
notta.ai
Записуйте та перетворюйте ваші улюблені подкасти, новини та розмовне радіо, чат Discord, аудіо Zoom Classes у текст. Ви можете відтворювати записи та редагувати стенограми, додавати примітки, теги, вставляти зображення, щоб отримати цінну інформацію з кожної розмови.
Focusmate
focusmate.com
Віртуальний коворкінг Focusmate допомагає вам виконувати завдання. Створіть безкоштовний обліковий запис сьогодні.
Drift
drift.com
Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бізнес розвивається, коли зростають ваші люди. Ми віримо, що успіх вашого бізнесу — і нашого — залежить від людей. За допомогою нашого перевіреного набору бізнес-інструментів ми спрямуємо вашу команду та бізнес до стабільного зростання.
Rewatch
rewatch.com
Відео, яке надає сили всій вашій команді Rewatch — це робочий простір для спільної роботи з відео, розроблений, щоб допомогти командам знати більше та швидко рухатися.
FlowUs
flowus.cn
FlowUs, платформа нового покоління для управління знаннями та співпраці Використовуючи хмарні нотатки як носій, у поєднанні з онлайн-документами, базами знань, папками та іншими різноманітними функціями, він надає окремим особам і командам єдиний робочий центр для управління цифровою інформацією та...
Sessions.us
sessions.us
Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.
Read
read.ai
Зробіть наради ефективнішими та результативнішими за допомогою штучного інтелекту за допомогою автоматичного підсумку наради, основних відео та рекомендацій.
Unito
unito.io
Підключіть інструменти, які ви вже використовуєте, за допомогою глибокої двосторонньої інтеграції та оптимізуйте робочі процеси для Asana, Jira, Trello, Google Sheets тощо.
Qualified
qualified.com
Кваліфікований допомагає компаніям швидше створювати конвеєри. Доторкніться до свого найбільшого активу – вашого веб-сайту – щоб визначити своїх найцінніших відвідувачів, миттєво починати розмови про продажі, планувати зустрічі, конвертувати вихідний і платний трафік і виявляти сигнали наміру купува...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — це помічник із штучного інтелекту для проведення зустрічей, який автоматично записує відео, транскрибує, підсумовує та надає ключову інформацію з кожної зустрічі.
Grain
grain.com
Записуйте, транскрибуйте, кліпуйте та діліться відео з Zoom у реальному часі. Важливий інструмент для сучасних команд.
SimplyBook.me
simplybook.me
Система онлайн-бронювання для всіх галузей сфери послуг. Просто визначте свої послуги та постачальників, відобразіть їх доступність, і у вас будуть як старі, так і нові клієнти, які будуть робити замовлення 24/7.
Sembly
sembly.ai
Sembly записує, транскрибує та створює інтелектуальні підсумки нарад із протоколами нарад. Працює з Zoom, Google Meet і Microsoft Teams. Семблі - найрозумніший помічник команди ШІ!