Clipping Magic

Clipping Magic

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Вебсайт: clippingmagic.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Clipping Magic» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Видаляйте фон із зображення на 100% автоматично — Smart Clip Editor — Обрізайте, повертайте, виправляйте кольори, додавайте тіні та відблиски — безкоштовно

Вебсайт: clippingmagic.com

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