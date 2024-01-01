Clip.fm — це інструмент штучного інтелекту, розроблений для подкастерів, який створює короткі відеоролики для платформ соціальних мереж, таких як YouTube Shorts, Instagram Reels і TikTok. Платформа допомагає подкастерам витрачати менше часу на редагування та платити лише незначну частину вартості найму професійного відеоредактора. Clip.fm автоматично транскрибує вміст, наданий користувачем, і знаходить найкращі фрагменти для кліпу. Кліпи оптимізовано для платформ короткого формату та адаптовано відповідно до вмісту користувача. Платформа використовує суміш моделей штучного інтелекту та евристик для пошуку частин користувацького контенту, які добре працюють як кліпи. Clip.fm надає різні варіанти експорту з функціями, які дозволяють користувачам налаштовувати вигляд своїх кліпів, накладати підписи, вибирати шрифти та кольори, розмір для соціальних мереж і орієнтувати їх відповідно до вмісту. Початковий план передбачає до 10 годин контенту на місяць, причому кількість кліпів зазвичай коливається від 50 до 100. Поки користувачі контролюють, штучний інтелект з часом навчається, і можна вносити зміни до позначок часу початку та кінця кліпу. Крім того, clip.fm планує запустити партнерську програму в першому кварталі 2023 року, і компанія підтримує англомовний контент із планами додати більше мовної підтримки.

Вебсайт: clip.fm

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