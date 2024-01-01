Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cliengo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Ті самі інвестиції, кращі результати з Cliengo! Економте час і збільшите продажі, автоматизувавши розмови в Інтернеті, WhatsApp і соціальних мережах за допомогою Cliengo.
Чого очікувати від Cliengo?
* Чат-боти з деревами рішень у всіх ваших контактних каналах: Web, WhatsApp, Facebook, Instagram.
* Позначення та оцінка кожного контакту на нашій платформі.
* Автоматичне призначення агента в залежності від типу контакту.
* Повторна активація та відстеження кандидатів із вихідними повідомленнями WhatsApp.
* Створення подібної аудиторії з вашими найкращими контактами.
Створіть розмовний чат-бот, який найкраще підходить для вашої компанії:
Від простих розмовних дерев до найдосконаліших. Додайте Cliengo до своєї стратегії маркетингу та продажів, щоб автоматизувати та централізувати всі свої канали в одному місці. Платформа Cliengo допоможе вам:
* Захоплення даних ваших контактів.
* Контакти профілю.
* Оцініть контакти.
* Оптимізація кампаній.
* Надсилайте вихідні повідомлення на WhatsApp.
* Надавати підтримку в реальному часі.
І більше!
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Cliengo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.