Cliengo

Cliengo

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Вебсайт: cliengo.com

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Ті самі інвестиції, кращі результати з Cliengo! Економте час і збільшите продажі, автоматизувавши розмови в Інтернеті, WhatsApp і соціальних мережах за допомогою Cliengo. Чого очікувати від Cliengo? * Чат-боти з деревами рішень у всіх ваших контактних каналах: Web, WhatsApp, Facebook, Instagram. * Позначення та оцінка кожного контакту на нашій платформі. * Автоматичне призначення агента в залежності від типу контакту. * Повторна активація та відстеження кандидатів із вихідними повідомленнями WhatsApp. * Створення подібної аудиторії з вашими найкращими контактами. Створіть розмовний чат-бот, який найкраще підходить для вашої компанії: Від простих розмовних дерев до найдосконаліших. Додайте Cliengo до своєї стратегії маркетингу та продажів, щоб автоматизувати та централізувати всі свої канали в одному місці. Платформа Cliengo допоможе вам: * Захоплення даних ваших контактів. * Контакти профілю. * Оцініть контакти. * Оптимізація кампаній. * Надсилайте вихідні повідомлення на WhatsApp. * Надавати підтримку в реальному часі. І більше!
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: cliengo.com

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Альтернативи

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

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