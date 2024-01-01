Ті самі інвестиції, кращі результати з Cliengo! Економте час і збільшите продажі, автоматизувавши розмови в Інтернеті, WhatsApp і соціальних мережах за допомогою Cliengo. Чого очікувати від Cliengo? * Чат-боти з деревами рішень у всіх ваших контактних каналах: Web, WhatsApp, Facebook, Instagram. * Позначення та оцінка кожного контакту на нашій платформі. * Автоматичне призначення агента в залежності від типу контакту. * Повторна активація та відстеження кандидатів із вихідними повідомленнями WhatsApp. * Створення подібної аудиторії з вашими найкращими контактами. Створіть розмовний чат-бот, який найкраще підходить для вашої компанії: Від простих розмовних дерев до найдосконаліших. Додайте Cliengo до своєї стратегії маркетингу та продажів, щоб автоматизувати та централізувати всі свої канали в одному місці. Платформа Cliengo допоможе вам: * Захоплення даних ваших контактів. * Контакти профілю. * Оцініть контакти. * Оптимізація кампаній. * Надсилайте вихідні повідомлення на WhatsApp. * Надавати підтримку в реальному часі. І більше!

Вебсайт: cliengo.com

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