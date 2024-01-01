Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ClickHole» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

ClickHole — це сатиричний веб-сайт, який публікує статті та відео, які часто є абсурдними, смішними та смішними. Сайт відомий використанням заголовків, які створені для того, щоб привертати увагу та спонукати клацати, а також своїми статтями, які часто сповнені каламбурів, гри слів та інших форм гумору.

Вебсайт: clickhole.com

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