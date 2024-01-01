Альтернативи - ClearQuery

Hashboard

hashboard.com

Hashboard — це продукт бізнес-аналітики (BI), створений для інженерів з обробки даних, щоб вони працювали якнайкраще та легко поширювали любов до даних на всю свою організацію (навіть на людей, які не мають технічних знань!) Визначте показники свого сховища даних і дозвольте всій вашій команді шукат...