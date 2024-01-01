Альтернативи - Clearfly
Zoom Web
zoom.us
Zoom — це програма відеотелефонії, розроблена компанією Zoom Video Communications. Безкоштовна версія надає послугу відеочату, яка дозволяє одночасно спілкуватися до 100 пристроїв, з 40-хвилинним обмеженням часу для безкоштовних облікових записів, які мають зустрічі трьох або більше учасників. Корис...
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
OpenPhone
openphone.co
Телефон для стартапів та малого бізнесу
JustCall
justcall.io
JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.
Twilio
twilio.com
Twilio — це американська хмарна комунікаційна платформа як послуга (CPaaS), яка базується в Сан-Франциско, Каліфорнія. Twilio дозволяє розробникам програмного забезпечення здійснювати та приймати телефонні дзвінки, надсилати та отримувати текстові повідомлення та виконувати інші комунікаційні функці...
MightyCall
mightycall.com
Голос малого бізнесу. Швидко, легко та безпечно. Віртуальна телефонна система, розроблена для малого бізнесу.
Nextiva
nextiva.com
Nextiva — це компанія, що надає протокол голосового зв’язку через Інтернет (VoIP), що базується в Скоттсдейлі, штат Арізона. Nextiva зосереджується на сфері хмарних комунікацій. Nextiva вказує, що її телефонними та іншими технологічними послугами зараз користуються 150 000 компаній.
GoTo
goto.com
GoTo — це уніфікована комунікаційна платформа, яка включає в себе системні рішення для відеоконференцій, вебінарів і телефону за єдиною низькою ціною. Дізнайтеся більше сьогодні.
CallHippo
callhippo.com
Віртуальна телефонна система для бізнесу та підприємств пропонує місцеві та безкоштовні телефонні номери для понад 50 країн за 3 хвилини.
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі голосового зв’язку через ...
Ring4
ring4.com
Доступна та проста бізнес-телефонна система онлайн. Налаштуйте свій робочий номер телефону за 30 секунд і здійснюйте дзвінки, текстові повідомлення та відеоконференції в хмарі. Попрощайтеся з дорогими додатковими SIM-картами, тарифними планами та стаціонарними телефонами.
Aircall
aircall.io
Aircall — це просте у використанні хмарне телефонне рішення з функціями, створеними для кращого спілкування. Налаштуйтеся за лічені секунди та почніть розмову в будь-якій точці світу вже сьогодні. Жодного обладнання. Ніяких головних болів. Aircall вписується у ваші існуючі робочі процеси завдяки л...
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...
Grasshopper
grasshopper.com
Віртуальна телефонна система може допомогти вашому бізнесу залишатися організованим із великою кількістю дзвінків. Звучайте професійно та залишайтеся на зв’язку.
8x8 Work
8x8.com
З 8x8 Work спілкуйтеся з клієнтами та колегами, де б ви не були. Природний перехід від телефонного дзвінка до чату та показу екрана.
smrtPhone
smrtphone.io
Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний дозвон. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текстові повідомлення, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.
Ooma Office
ooma.com
Ooma — це передовий постачальник телефонних послуг для бізнесу та вдома, а також інтелектуальні системи безпеки.
KrispCall
krispcall.com
Віртуальна хмарна телефонна система, яка пропонує надійні послуги телефонії для бізнесу. Надсилайте/отримуйте SMS, VoIP-дзвінки на міжнародні та місцеві номери з однієї програми.
Ringover
ringover.com
Налаштуйте потужну платформу для викликів, інтегровану з вашою CRM, доступну на ПК та смартфонах, і отримуйте номери по всьому світу.
Telnyx
telnyx.com
Спілкування з клієнтами не повинно бути складним. Наші комунікаційні API спрощують це.
Textr Team
textrapp.com
Лише за 7 доларів США на місяць централізуйте всі свої виклики, текстові повідомлення та голосову пошту в одній програмі. Отримайте масові SMS-повідомлення, автоматизованого оператора та функції TOS Ai!
Cloudtalk
cloudtalk.com
Допомога підприємствам у спілкуванні з клієнтами. Маючи понад 160 національних телефонних номерів, програмне забезпечення колл-центру CloudTalk допомагає зростаючим підприємствам виходити за межі місцевих територій.
Ringblaze
ringblaze.com
Ringblaze - телефонна система для спільної роботи
Sonetel
sonetel.com
Майте власний місцевий номер телефону в будь-якому місті та країні на вибір. Відповідайте на дзвінки будь-де. Від $1,79 на місяць.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — це хмарне програмне забезпечення контакт-центру для великих продажів і обслуговування клієнтів. Клієнти варіюються від SMB до великих корпоративних клієнтів. Інші основні галузі споживачів включають; засоби масової інформації, служби безпеки, енергетика, телекомунікації, фінансові послуги...
iPlum
iplum.com
iPlum — це перше мобільне рішення для бізнес-професіоналів. Він працює на наявному смартфоні без зміни оператора. Ви отримуєте окремий рядок із функціями дзвінків, текстових повідомлень і телефонної системи. Він простий у використанні, підтримується корпоративними засобами безпеки. Платформа забезпе...
Zadarma
zadarma.com
Zadarma пропонує віртуальні телефонні номери в понад 100 країнах, безкоштовні хмарні АТС і CRM-системи. Відеоконференція. Відстеження дзвінків. Аналітика мовлення. Спробуємо зараз!
Aloware
aloware.com
Насолоджуйтесь необмеженими дзвінками + текстовими повідомленнями від 50 доларів США/агент/місяць. Інтегрується з HubSpot, Zoho тощо! У комплекті з Power Dialer і засобами автоматизації.
Truly
truly.co
Познайомтеся з телефонною системою №1 для відділів продажів, які відстежують, аналізують і навчають своїх розмов із клієнтами.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центру Genesys Cloud CX дає змогу вашому бізнесу надавати виняткові послуги на всьому шляху клієнта. Відкрийте для себе чудовий CX сьогодні.