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CleanTechnica — сайт №1 у США з новинами та коментарями щодо чистих технологій. Ми зосереджуємося на сонячній енергії, вітровій енергії, електромобілях та інших чистих технологіях.

Вебсайт: cleantechnica.com

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