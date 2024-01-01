Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Classicquiz» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Classicquiz.com — це онлайн-платформа для створення та проведення інтерактивних вікторин. Користувачі можуть розробляти тести з різними типами запитань, включаючи кілька варіантів відповіді, вірно/неправда, відкриті, позначення зображень тощо. За допомогою генератора запитань AI користувачі можуть автоматично створювати запитання на основі тексту, наданого користувачем.
особливості:
* Створення тестів: створюйте тести з різними типами питань, зображеннями та відео.
* Гра в режимі реального часу: організовуйте живі тести, де учасники відповідають одночасно, відстежуючи індивідуальну та групову продуктивність.
* Налаштування: установіть теми, часові обмеження, правила підрахунку балів і рандомізацію запитань для персоналізації.
* Доступність: учасники приєднуються до тестів за допомогою QR-кодів або унікального коду на своїх смартфонах чи планшетах.
* Аналіз даних: переглядайте детальні результати, визначте сфери, які потрібно покращити, і відстежуйте індивідуальний прогрес.
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Classicquiz». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.