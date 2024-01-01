Classicquiz

Classicquiz

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Вебсайт: classicquiz.com

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Classicquiz.com — це онлайн-платформа для створення та проведення інтерактивних вікторин. Користувачі можуть розробляти тести з різними типами запитань, включаючи кілька варіантів відповіді, вірно/неправда, відкриті, позначення зображень тощо. За допомогою генератора запитань AI користувачі можуть автоматично створювати запитання на основі тексту, наданого користувачем. особливості: * Створення тестів: створюйте тести з різними типами питань, зображеннями та відео. * Гра в режимі реального часу: організовуйте живі тести, де учасники відповідають одночасно, відстежуючи індивідуальну та групову продуктивність. * Налаштування: установіть теми, часові обмеження, правила підрахунку балів і рандомізацію запитань для персоналізації. * Доступність: учасники приєднуються до тестів за допомогою QR-кодів або унікального коду на своїх смартфонах чи планшетах. * Аналіз даних: переглядайте детальні результати, визначте сфери, які потрібно покращити, і відстежуйте індивідуальний прогрес.

Вебсайт: classicquiz.com

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