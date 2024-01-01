Альтернативи - Clarivate

teQatlas

teqatlas.com

TeQatlas — це розширена платформа аналізу інвестицій, спрямована на повну інтеграцію та оптимізацію всього процесу інвестування — від створення угоди, виконання, моніторингу до виходу для інвесторів, з одного боку, і спрощення повторюваного залучення капіталу для підприємців на різних етапах, з іншо...