Clarc

Clarc

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Вебсайт: clarc.co

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Для професіоналів будівельної галузі Clarc інтегрує всі ваші потреби в робочому процесі в одному інструменті, що спрощує ваш робочий день. Об’єднавши керування проектами, співпрацю, табелі, електронний підпис, клієнтський портал і потреби в рахунках-фактурах в одному інструменті, Clarc може заощадити ваш час і звільнити простір. Архітектори, інженери, геодезисти та проектувальники мають складні робочі процеси, пов’язані з високою спільністю, які можуть відволікати увагу від справді важливої ​​роботи. Clarc допомагає професіоналам усунути відволікання, надаючи їм те, що ми хочемо називати, ясність для створення.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для управління проектами

Вебсайт: clarc.co

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