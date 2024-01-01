Для професіоналів будівельної галузі Clarc інтегрує всі ваші потреби в робочому процесі в одному інструменті, що спрощує ваш робочий день. Об’єднавши керування проектами, співпрацю, табелі, електронний підпис, клієнтський портал і потреби в рахунках-фактурах в одному інструменті, Clarc може заощадити ваш час і звільнити простір. Архітектори, інженери, геодезисти та проектувальники мають складні робочі процеси, пов’язані з високою спільністю, які можуть відволікати увагу від справді важливої ​​роботи. Clarc допомагає професіоналам усунути відволікання, надаючи їм те, що ми хочемо називати, ясність для створення.

Вебсайт: clarc.co

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