Citizen Portal

Citizen Portal

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Вебсайт: citizenportal.ai

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Громадський портал – це публічний інструмент, розроблений з метою зробити роботу уряду прозорою та доступною. Це дозволяє користувачам здійснювати розширений пошук у виступах і засіданнях обраних органів влади на різних рівнях – місцевому, державному та федеральному. Користувачі можуть виконувати запити, використовуючи певні слова чи фрази, і можуть переглядати великий вміст, пов’язаний з різними державними департаментами та установами. Сюди входять слухання в Конгресі, розпорядження і навіть ресурси, такі як «The Federalist Papers». Інструмент також пропонує функцію «CitizenPortal GPT», за допомогою якої можна ставити запитання, керовані штучним інтелектом, про те, що говорять урядовці. Окрім функцій пошуку та запитів, платформа надає можливість створювати відеокліпи з уривків стенограми та налаштовувати спеціальні сповіщення щодо певних тем чи об’єктів. Таким чином користувачі можуть бути в курсі найважливіших для них тем. Незважаючи на те, що портал орієнтований на американську аудиторію, для кожного штату доступний контент для певного місця, він залишається корисним ресурсом для всіх, хто цікавиться роботою уряду США.

Вебсайт: citizenportal.ai

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