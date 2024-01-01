Альтернативи - Circleback

Coda

Coda

coda.io

Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Додаток для планування на основі ШІ для зайнятих команд, який знаходить найкращий час для ваших завдань, звичок, зустрічей і перерв. Відновіть до 40% робочого тижня за допомогою адаптивного планування в режимі реального часу, зберігаючи при цьому свій календар гнучким за допомогою інтелектуального п...

Notta

Notta

notta.ai

Notta — це провідний інструмент для транскрипції зі штучним інтелектом і записник зустрічей, який допомагає швидко транскрибувати та підсумовувати будь-які голосові розмови в практичний текст із підтримкою 58 мов. * Важлива новина: Airgram приєднався до Notta! Окрім транскрибування відео/аудіофайлів...

Focusmate

Focusmate

focusmate.com

Focusmate змінює спосіб вашої роботи, з’єднуючи вас з іншими професіоналами, які взяли на себе відповідальність за виконання найважливішої роботи.

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

Bloom Growth тут, щоб допомогти підприємницьким лідерським командам досягти своїх цілей, пропонуючи руку допомоги в підтримці організаційного здоров’я та лідерських навичок. Ми розуміємо, що кожен клієнт унікальний, зі своїми мріями, командами та перешкодами. Наша екосистема для зростання забезпечит...

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустріче...

Read

Read

read.ai

Read — це найкраща програма для гібридних зустрічей, де ви можете переглядати в реальному часі залученість + показники настрою, таймер зустрічі та час розмови в одному місці. Після завершення зустрічі ви отримаєте вичерпний звіт із миттєвим підсумком зустрічі, стенограмою, відтворенням аудіо та віде...

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.

Sembly

Sembly

sembly.ai

Рішення Sembly SaaS, яке дозволяє менеджерам і командам записувати, транскрибувати та генерувати інтелектуальні підсумки нарад із протоколами нарад. Працює з Zoom, Google Meet і Microsoft Teams. Sembly доступний англійською та понад 42 мовами в Інтернеті, мобільних додатках iOS і Android. Найрозумні...

MeetGeek

MeetGeek

meetgeek.ai

MeetGeek — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений для того, щоб зробити процеси зустрічей більш ефективними та проникливими. Цей інструмент забезпечує автоматичний відеозапис зустрічей у поєднанні з можливостями транскрипції на основі штучного інтелекту, щоб полегшити перегляд і розуміння зм...

Grain

Grain

grain.com

Grain — це інструмент для запису зустрічей на базі штучного інтелекту, який дозволяє людям, орієнтованим на клієнта, легко зрозуміти та відстоювати потреби своїх клієнтів. Grain підключається до таких платформ для зустрічей, як Zoom, Google Meet або Microsoft Teams, щоб автоматизувати створення нота...

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Керівники та команди відділу кадрів у перспективних компаніях (зокрема Spotify, monday.com і Unity) використовують платформу Leapsome, щоб замкнути цикл між управлінням продуктивністю, залученням працівників і навчанням. Як платформа для сприяння людям, Leapsome поєднує інструменти для управління ці...

Notiv

Notiv

notiv.com

Notiv, інтелектуальне рішення для зустрічей, яке забезпечує кращі бізнес-результати ваших розмов. За допомогою Notiv ви можете автоматично: - записувати свою розмову - отримувати безпечний транскрибований запис обговорюваних - підсумовувати сказане для швидкого перегляду - ділитися важливими момента...

Vowel

Vowel

vowel.com

Vowel — це інструмент для відеоконференцій і зустрічей на базі ШІ. Завдяки підведенню підсумків зустрічей на основі штучного інтелекту Vowel робить кожну зустріч більш інклюзивною та корисною, завдяки простому, безпечному та надійному досвіду. Проводьте, записуйте, транскрибуйте, кліпуйте, шукайте т...

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk є провідною платформою для віртуальних продажів. Плануйте зустрічі на автопілоті, проводите професійні відеозустрічі та навчайте команди продажів у режимі реального часу за допомогою ШІ. 100% сумісність із GDPR, безпека та підтримка корпоративного рівня. Платформа автоматизує повторювані за...

Range

Range

range.co

Range — це місце, де віддалені та гібридні команди можуть перевіряти одна одну як асинхронно, так і в режимі реального часу. Проводьте ефективні перевірки та зустрічі за розкладом вашої команди, щоб ви могли знати: – знати, хто над чим працює, кому потрібна допомога та як вони себе почувають – відпо...

Hypercontext

Hypercontext

hypercontext.com

Гіперконтекст допомагає менеджерам проводити більш ефективні наради, пов’язані з їхніми OKR та оглядами, і йому довіряють понад 100 тисяч менеджерів у таких компаніях, як Netflix, Reprise, Centercode, PolicyMe тощо. Менеджери використовують наш додаток для проведення індивідуальних зустрічей, команд...

UpdateAI

UpdateAI

update.ai

UpdateAI — це перший і єдиний у світі цифровий помічник, створений для менеджерів з питань успішної роботи клієнтів. Завдяки інтеграції в Zoom ми автоматично робимо нотатки, записуємо та призначаємо дії, визначаємо ризики та надсилаємо відгуки про продукт. Більш того, ми допомагаємо вам писати подал...

Claap

Claap

claap.io

Claap — це універсальний відеоробочий простір, який поєднує в одному місці запис екрана, запис нарад і відео-вікі. З Claap ви можете: - Замінити наступну зустріч коротким відео. Швидше отримуйте відгуки за допомогою анотацій, ланцюжків і відеовідповідей - Записуйте свої зустрічі з основними моментам...

Boardable

Boardable

boardable.com

Менше стресу — більше часу для планування важливих зустрічей — кращі дані для підвищення залученості правління та рентабельності інвестицій. Одна платформа, багато рішень. Високоефективні дошки починаються з Boardable - трансформуйте та створюйте перспективні дошки в масштабі. Наша спеціально створ...

Clockwise

Clockwise

getclockwise.com

Clockwise — це календарний інструмент керування часом на базі штучного інтелекту, який оптимізує розклади команд, щоб у них було більше часу. Він пропонує новий спосіб роботи з гнучкістю та цілеспрямованістю. За годинниковою стрілкою використовується ШІ, зокрема GPT (генеративний попередньо навчени...

Parabol

Parabol

parabol.co

Parabol — це інструмент для проведення онлайн-конференцій, який допомагає майстрам зіткнення та іншим лідерам проводити потужні ретроспективи, спринт-покерні оцінювальні зустрічі, стендапи тощо! Він готовий до роботи з коробки, інтегрується з Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps, Slack, MS Teams і Mat...

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.

Hirebook

Hirebook

hirebook.com

Hirebook — це орієнтована на людей платформа, яка допомагає компаніям розширювати можливості своїх команд за допомогою реєстрацій, OKR, KPI та завдань, об’єднаних у комплексний інструмент для проведення зустрічей. Це дозволяє менеджерам спілкуватися зі співробітниками, надає спеціальний простір для ...

Peoplebox

Peoplebox

peoplebox.ai

Він надає єдину платформу для аналізу ефективності, 360-градусного огляду, узгоджених цілей (OKR), 1:1, опитувань, ключових показників ефективності, управління завданнями/проектами, стратегічних зустрічей і аналітики людей. На відміну від інших інструментів, його інтеграція зі Slack/Teams виходить з...

Navigator

Navigator

navigator.com

Все для ваших віддалених зустрічей в одному місці: порядок денний, нотатки, завдання та посилання для відеоконференцій.

Nasdaq Boardvantage

Nasdaq Boardvantage

nasdaq.com

Програмне забезпечення, яке розширює можливості вашої ради, від імені, якому ви довіряєте. Nasdaq Boardvantage допомагає директорам, комітетам і керівним командам бути краще підготовленими, залученими та узгодженими у процесах співпраці та прийняття рішень. Крім того, на нашому порталі правління кор...

Dive

Dive

letsdive.io

Dive — це платформа для організації зустрічей, яка допоможе вам перестати ненавидіти зустрічі. За допомогою Dive ви можете легко проводити продуктивні наради – створювати порядок денний спільної роботи перед нарадою, ефективно виконувати її під час наради та вводити в дію після наради. Ми пропонуємо...

Loopin

Loopin

loopinhq.com

Loopin перетворює ваші зустрічі на робочі простори, де вся ваша команда може співпрацювати та мати доступ до тем для обговорення, нотаток і наступних кроків в одному місці. Ця платформа також може автоматично підключати подібні зустрічі, щоб переглядати підсумки минулих зустрічей, щоб у вас був повн...

Laxis

Laxis

laxis.com

Націлений на оптимізацію розмов із клієнтами, Laxis — це AI Meeting Assistant, створений для того, щоб допомогти командам із доходів отримувати ключову інформацію під час їхньої взаємодії та підвищувати ефективність у різних комерційних сферах. Інструмент використовує систему штучного інтелекту, що...

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