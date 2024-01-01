Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Circa» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Планування заходів, спрощене. З Circa ви можете спростити процес планування заходів у вашій компанії та досягти вимірного успіху. Circa — це платформа маркетингу подій, створена для команд маркетингу, що створює попит, і польових маркетингових команд. Ми допомагаємо відділам продажів і маркетингу працювати на подіях скрізь і будь-де, де збираються їхні клієнти.

Вебсайт: simplecirca.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Circa». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.