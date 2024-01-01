Circa

Circa

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Вебсайт: simplecirca.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Планування заходів, спрощене. З Circa ви можете спростити процес планування заходів у вашій компанії та досягти вимірного успіху. Circa — це платформа маркетингу подій, створена для команд маркетингу, що створює попит, і польових маркетингових команд. Ми допомагаємо відділам продажів і маркетингу працювати на подіях скрізь і будь-де, де збираються їхні клієнти.

Вебсайт: simplecirca.com

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