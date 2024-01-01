Cinapse

Cinapse

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Вебсайт: cinapse.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Операційна система Голлівуду. Cinapse спрощує для кіно- чи телевізійної групи керування десятками тисяч цифрових виробничих документів і щоденних робочих процесів. Ми робимо це, створюючи одну просту програму, якою всі знімальні групи, акторський склад і офісний персонал можуть користуватися в Інтернеті, iOS і Android.

Вебсайт: cinapse.io

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