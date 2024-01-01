치지직 CHZZK

치지직 CHZZK

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Вебсайт: chzzk.naver.com

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Від хвилювання від початку ефіру Поки глядачі та стримери не зустрінуться та не поспілкуються. Кожна мить приємна Потокове передавання починається в Cizizic. Чиджик - Переглядайте та стежте за трансляціями різних стримерів - Перегляньте свої улюблені шоу знову - Зручно робити пожертви та заробляти бали за допомогою Naver Pay кіберспорт - Перевірте інформацію та відео основних ігор, таких як LCK, Worlds, GSL тощо. - Отримуйте сповіщення про матчі ваших улюблених ліг - Дивіться разом і вболівайте у прямому ефірі високої чіткості кімната відпочинку - Підключіться до улюблених ігор у кімнаті відпочинку - Попередня реєстрація та участь у заходах, які проводить Naver Game - Діліться інформацією швидше, ніж будь-хто інший, включаючи останні новини та випуски ігор

Вебсайт: chzzk.naver.com

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