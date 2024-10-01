Альтернативи - ChurnKey
Kickresume
kickresume.com
Виберіть шаблон резюме, вкажіть свій досвід роботи та навички та завантажте своє нове резюме за лічені хвилини. Вибирайте з 35+ приголомшливих шаблонів резюме, розроблених командою професійних типографів і досвідчених рекрутерів. Дослідіть понад мільйон можливих комбінацій дизайну та зробіть своє ре...
greytHR
greythr.com
Платформа greytHR — це набір хмарних HR-рішень для малих і середніх підприємств (МСП). Він пропонує інструменти підвищення продуктивності для кращого управління персоналом, спрощення кадрових процесів і професійного надання кадрових послуг. Портал співробітників для самообслуговування керівників і с...
GoCo
goco.io
GoCo — це сучасне комплексне HR-рішення з найвищою оцінкою підтримки клієнтів, яке дозволяє легко оптимізувати ваші HR-процеси та дані. GoCo має все необхідне для роботи з відділом кадрів у єдиному, простому у використанні рішенні, від адаптації та переваг до управління продуктивністю та заробітної ...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — це LMS, який компанії, що найшвидше розвиваються у світі, використовують для створення програм навчання та розвитку, які подобаються співробітникам і партнерам, і які забезпечують кінцевий результат.
Qualee
qualee.com
Qualee — це відзначена нагородами платформа досвіду співробітників, розроблена для розширення можливостей організаційного узгодження та приналежності. Ми спрощуємо для компаній залучення талантів протягом усього життєвого циклу співробітника, включаючи адаптацію, навчання, мікроопитування та відхід....