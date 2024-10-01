Альтернативи - ChurnKey

GoCo

goco.io

GoCo — це сучасне комплексне HR-рішення з найвищою оцінкою підтримки клієнтів, яке дозволяє легко оптимізувати ваші HR-процеси та дані. GoCo має все необхідне для роботи з відділом кадрів у єдиному, простому у використанні рішенні, від адаптації та переваг до управління продуктивністю та заробітної ...