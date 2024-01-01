Choreo

Choreo

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: choreo.dev

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Choreo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своєму коді, а не на створенні чи підтримці платформи. Деякі функції, які пропонуються в Choreo, включають: - Архітектура програми: розробка на основі домену, архітектура мікросервісів, керування версіями Керування API: Керування API, шлюз, портал розробника, керування життєвим циклом, ринок API, безпека API, аналітика API - Розробка платформи: CI/CD , GitOps, керування випусками, конфігурації, секрети, оптимізація витрат - Управління інфраструктурою: контейнери та K8, без серверів, середовища, брандмауер, балансування навантаження, геомаршрутизація, DNS, багатохмарне забезпечення - Безпека: нульова довіра, шифрування, керування секретами, TLS, автентифікація та авторизація - Статистика та спостереження: журнали, трасування, метрики, сповіщення, аналітика, метрики DORA, бізнес-аналітика
Категорії:
Software Development
Програмне забезпечення Cloud Platform as a Service (PaaS).
API Management Tools

Вебсайт: choreo.dev

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Choreo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Replit

Replit

replit.com

Postman Web

Postman Web

postman.com

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

Netlify

Netlify

netlify.com

Vercel

Vercel

vercel.com

Heroku

Heroku

heroku.com

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

Glitch

Glitch

glitch.com

Plesk

Plesk

plesk.com

Apigee

Apigee

google.com

Вам також може сподобатися

Lightrun

Lightrun

lightrun.com

Dagster

Dagster

dagster.io

Nethopper

Nethopper

nethopper.io

HyperDX

HyperDX

hyperdx.io

Fastly

Fastly

fastly.com

mogenius

mogenius

mogenius.com

Apoxy

Apoxy

apoxy.dev

ngrok

ngrok

ngrok.com

Harness

Harness

harness.io

Langfuse

Langfuse

langfuse.com

Kong

Kong

konghq.com

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності