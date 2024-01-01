Chordio

Chordio

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Вебсайт: chordio.com

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Асистент генеративного дизайну продукту для команд розробки продукту. Chordio — це генеративний помічник із проектування продукту, який перетворює текстові описи на дизайни, допомагаючи командам розробників продукту усунути вузькі місця дизайну. Наприклад, менеджер із продуктів у технологічній компанії використовує Chordio для створення та розробки трьох варіантів нової концепції функції, а потім ітерації та узгодження дизайну з командою на одному семінарі, а не на кількох сесіях.

Вебсайт: chordio.com

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