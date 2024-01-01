Chord

Chord

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Вебсайт: chord.pub

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Chord — це інструмент штучного інтелекту, призначений для автоматизації веб-досліджень шляхом створення персоналізованих статей. Користувачі вказують тему, яка їх цікавить, а потім інструмент використовує свої можливості штучного інтелекту для проведення досліджень у реальному часі в Інтернеті. Діапазон дослідницьких тем може варіюватися: від практичних питань, путівників до конкретних об’єктів до цікавих місць, демонструючи широку сферу застосування Chord. Проведене дослідження обробляється за допомогою штучного інтелекту, генеруючи початкову версію статті перед можливим редагуванням людиною для забезпечення якості. Варто зазначити, що інструмент робить сильний акцент на прозорості та конфіденційності користувачів. Згенеровані статті можуть бути прив’язані до облікового запису користувача або залишатися анонімними за допомогою перемикача конфіденційності, доступного в профілі користувача. За замовчуванням статті стають загальнодоступними, що сприяє зростанню бібліотеки статей, створеної спільнотою користувачів. Важливо також підкреслити незалежну операційну модель Chord, яка виключає отримання грошей від рекламодавців або партнерів, що забезпечує об’єктивність результатів автоматизованих досліджень.

Вебсайт: chord.pub

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