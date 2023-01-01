Альтернативи - Choozle
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...
Khoros
khoros.com
Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!
Quantcast
quantcast.com
Ми використовуємо абсолютно новий підхід до реклами у відкритому Інтернеті.
GWI
gwi.com
Дослідження споживачів на вимогу за допомогою GWI. Зрозумійте свою аудиторію миттєво, маючи під рукою глобальні дані споживачів.
Audiense
audiense.com
Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...
People Pattern
peoplepattern.com
People Pattern provides audience insights to companies by using data science to turn public expression into actionable persona sets. Traditional market research is time-consuming, unreliable at scale and prone to bias. People Pattern uses complex data science techniques to extract actionable marke...
Zoomph
zoomph.com
Zoomph's help you measure the value of sponsorships and understand your audience as an end-to-end platform for audience intelligence and sponsorship evaluation.
Resonate
resonate.com
The Resonate Ignite Platform is the only AI-driven consumer data and analytics platform that seamlessly accelerates insights into action. Log in for instant access to hyper-relevant, fresh consumer market research on today’s consumer. Ignite delivers more than 14,000 real-time, proprietary, values-d...
StatSocial
statsocial.com
StatSocial is the industry’s only cross-platform social audience insights provider, empowering informed, data-driven marketing decisions across global agencies and Fortune 500 brands. StatSocial’s Silhouette™ platform provides rich, omni-channel social audience data enabling marketers to take action...
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI створює програмне забезпечення та інструменти на основі великих даних, які дозволяють лідерам приймати кращі рішення та автоматизувати ініціативи та кампанії, щоб максимізувати ресурси для отримання найкращої прибутковості.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Керуйте всім своїм маркетингом впливу в одному місці. Знаходьте впливових осіб, керуйте стосунками та керуйте кампаніями в одному комплексному рішенні.
Lifesight
lifesight.io
Нехай кожен маркетинговий долар має значення. Використовуйте власні дані за допомогою вимірювань на основі ШІ, щоб приймати оптимальні маркетингові рішення. Не потрібні аналітики даних або вчені. Платформа Lifesight дозволяє сучасним маркетологам досягати кращих результатів, переймаючи дані клієнті...